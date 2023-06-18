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Почему Киев приостановил контрнаступление - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Почему Киев приостановил контрнаступление
Почему Киев приостановил контрнаступление - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Почему Киев приостановил контрнаступление
Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Об этом в своей... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T15:49
2023-06-18T15:49
сво
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Об этом в своей статье написал журналист Wall Street Journal Мэтью Люксмур, сообщает РИА Новости.Как отмечает автор, после первых разведывательных атак Киева украинское военное командование приняло решение приостановить свое наступление на российские позиции, поскольку по итогам двух недель попытки ВСУ прорваться через российские линии обороны закончились для них "огромными потерями".Также Люксмур полагает, что украинское продвижение не несет прямой угрозы российским линиям обороны в Запорожской области и ДНР.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в КрымуПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери КиеваЯков Кедми: каким будет мир после СВО
https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otsenil-masshtaby-kontrnastupleniya-vsu-i-poteri-kieva-1129359631.html
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сво, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, россия, мнения, новости
Почему Киев приостановил контрнаступление

WSJ: ВСУ несут огромные потери из-за превосходства России в воздухе и артиллерии

15:49 18.06.2023
 
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Об этом в своей статье написал журналист Wall Street Journal Мэтью Люксмур, сообщает РИА Новости.
Как отмечает автор, после первых разведывательных атак Киева украинское военное командование приняло решение приостановить свое наступление на российские позиции, поскольку по итогам двух недель попытки ВСУ прорваться через российские линии обороны закончились для них "огромными потерями".
"Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины", - добавил обозреватель.
Также Люксмур полагает, что украинское продвижение не несет прямой угрозы российским линиям обороны в Запорожской области и ДНР.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.
По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.
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