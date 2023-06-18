https://crimea.ria.ru/20230618/pochemu-kiev-priostanovil-kontrnastuplenie-1129458316.html

Почему Киев приостановил контрнаступление

Почему Киев приостановил контрнаступление - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Почему Киев приостановил контрнаступление

Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Об этом в своей... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T15:49

2023-06-18T15:49

2023-06-18T15:49

сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Киев принял решение о приостановке наступления на российские позиции из-за больших потерь и "неоднозначных" результатов в ходе первых атак. Об этом в своей статье написал журналист Wall Street Journal Мэтью Люксмур, сообщает РИА Новости.Как отмечает автор, после первых разведывательных атак Киева украинское военное командование приняло решение приостановить свое наступление на российские позиции, поскольку по итогам двух недель попытки ВСУ прорваться через российские линии обороны закончились для них "огромными потерями".Также Люксмур полагает, что украинское продвижение не несет прямой угрозы российским линиям обороны в Запорожской области и ДНР.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, при этом ВСУ несут "катастрофические" потери, и шансов у Киева нет.По данным Минобороны РФ, с начала контрнаступления украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в КрымуПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери КиеваЯков Кедми: каким будет мир после СВО

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otsenil-masshtaby-kontrnastupleniya-vsu-i-poteri-kieva-1129359631.html

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