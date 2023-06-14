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ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления

ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 14.06.2023

ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления

Украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Только за минувшие сутки потери противника превысили 1 100 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T14:53

2023-06-14T14:53

2023-06-14T14:55

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинская армия потеряла около 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления. Только за минувшие сутки потери противника превысили 1 100 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Только на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинская армия потеряла свыше тысячи военнослужащих. Российскими силами отбиты семь атак противника.Так, на Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка в ДНР ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ, действовавших при поддержке четырех танков и 11-ти боевых бронированных машин.Еще по две безуспешные атаки ВСУ предпринимали в районе населенных пунктов Пречистовка, Первомайское и Петровское. Все попытки прорвать линию обороны были пресечены активными действиями "Южной" группировки войск.Также ударами штурмовой авиации ВС РФ сорвана атака подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки в Запорожской области. В этом же регионе был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Также на Купянском, Красно-Лиманском и Херсонском направлении ВСУ потеряли около полутора сотен человек.13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось с 4 июня и продолжается до сих пор, однако ни на одном из участков у Украины не было успехов, а потери в личном составе приближаются к катастрофическим.Потери ВСУ составляют 25-30% от объема техники, которая была поставлена им из-за рубежа, заявил Путин. По оценкам российского лидера, ситуация сейчас 1:10 в пользу России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери КиеваСнаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - ПутинКонтрнаступление ВСУ: Балицкий оценил состояние дел на запорожском фронте

https://crimea.ria.ru/20230614/vooruzhennye-sily-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-rezervam-vsu-i-naemnikam-1129380496.html

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сво, контрнаступление всу, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, запорожская область, херсонская область, новости