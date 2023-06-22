https://crimea.ria.ru/20230622/poiski-ischeznuvshego-batiskafa-titan-v-atlantike-chto-izvestno-1129565470.html

Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно

Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно

Береговая охрана США продолжает поиски туристического батискафа "Титан" с пятью членами экипажа, пропавшего в Атлантическом океане. По данным специалистов,... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

2023-06-22T17:01

новости

титаник

батискаф "титан"

сша

атлантический океан

анатолий сагалевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Береговая охрана США продолжает поиски туристического батискафа "Титан" с пятью членами экипажа, пропавшего в Атлантическом океане. По данным специалистов, запасы кислорода в аппарате закончились. Эксперты считают, что шансы спасти людей невысоки.Ход спасательно-поисковой операцииТуристический батискаф пропал во время спуска к обломкам лайнера "Титаник", затонувшего в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту аппарата американской компании OceanGate Expeditions находятся ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.Связь с экипажем пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье.Береговая охрана США проводит поисково-спасательную операцию в акватории площадью в "два штата Коннектикут" и на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции.Канадское судно Horizon Arctic развернуло телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна и приступил к поискам пропавшего батискафа. Французское судно L'Atalante готовит телеуправляемый необитаемый подводный аппарат к спуску на воду, рассказали в Береговой охране в США.Шансов спасти людей малоКак рассказал агентству РИА Новости анонимный эксперт из водолазного подразделения гражданской гвардии Испании (GEAS), даже если батискаф найдут сейчас, спасти жизни членов экипажа вряд ли удастся.Он добавил, что инцидент с "Титаном" может значительно изменить подобный вид экстремального туризма: с одной стороны, люди будут более скептически относиться к таким развлечениям, но с другой стороны, эта трагедия может стать стимулом для увеличения числа исследований в этой сфере, в том числе с целью обеспечения большей безопасности людей.Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич согласен с мнением испанского специалиста.Он также констатировал, что на пропавшем "Титане" нет ни навигации, ни гидроакустических маяков, которые дали бы возможность обозначить место, где лежит этот аппарат.

https://crimea.ria.ru/20230619/khoteli-uvidet-titanik-v-atlantike-propal-batiskaf-s-turistami-1129493889.html

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атлантический океан

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новости, титаник, батискаф "титан", сша, атлантический океан, анатолий сагалевич