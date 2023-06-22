https://crimea.ria.ru/20230622/v-rayone-poiskov-propavshego-batiskafa-titan-obnaruzhili-oblomki-1129571337.html

В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки

В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки - РИА Новости Крым, 22.06.2023

В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки

Место с обломками, которые предположительно могут быть остатками исчезнувшего батискафа "Титан", обнаружили. Об этом в Twitter сообщила Береговая охрана США. РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T20:58

2023-06-22T20:58

2023-06-22T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Место с обломками, которые предположительно могут быть остатками исчезнувшего батискафа "Титан", обнаружили. Об этом в Twitter сообщила Береговая охрана США.Как уточнили в службе, сейчас эксперты оценивают полученную информацию.Sky News со ссылкой на эксперта по спасению Дэвида Мирнса сообщает, что на месте обнаружения обломков найдены две части, предположительно пропавшего в Атлантике батискафа. Это посадочная рама и задняя крышка пропавшей субмарины, что пос ловам Мирнса, подтверждает наихудший сценарий. Глубоководный аппарат компании OceanGate Expeditions должен был доставить туристов к месту гибели "Титаника". Однако связь с бортом прервалась 18 июня, примерно через час 45 минут после погружения.На борту батискафа, кроме команды, находятся основатель компании Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.20 июня ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа, вышел на связь и написал в посте в Facebook*, что с ним все в порядке, сообщила ирландская газета Irish Sun. Голден попросил "думать позитивно", отметив, что команда батискафа настроена так же.При этом, по оценкам экспертов, кислорода на подводном судне должно было хватить на 96 часов. Позже выяснилось, что при необходимости все же можно растянуть запасы воздуха на более долгий срок. По оценкам береговой охраны США, воздух должен был закончиться сегодня в 14:08 по московскому времени.Спасательная операция продолжается на глубинах, превышающих четыре километра, с привлечением десятка надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции.Канадское судно Horizon Arctic развернуло телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна и приступил к поискам пропавшего батискафа. Французское судно L'Atalante готовит телеуправляемый необитаемый подводный аппарат к спуску на воду, рассказали в Береговой охране в США.*соцсеть запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"

https://crimea.ria.ru/20230622/poiski-ischeznuvshego-batiskafa-titan-v-atlantike-chto-izvestno-1129565470.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, титаник, батискаф "титан", сша, атлантический океан, в мире, происшествия