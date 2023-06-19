https://crimea.ria.ru/20230619/khoteli-uvidet-titanik-v-atlantike-propal-batiskaf-s-turistami-1129493889.html
Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
Батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в районе крушения легендарного лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом пишет газета... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T20:17
2023-06-19T20:17
2023-06-19T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в районе крушения легендарного лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона в США.Ранее в прессе появились сообщения о том, что береговая охрана США разыскивает подводный аппарат, возивший туристов к обломкам "Титаника".Уточняется, что подводной перевозкой туристов к месту крушения лайнера на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, стоимость недельного путешествия – 250 тысяч долларов. Последнее сообщение о начавшейся подводной экскурсии обновлялось в Twitter перевозчика в пятницу, 16 июня.Как рассказали сотрудники организации, в батискаф помещается пять человек: пилот, три туриста и гид.Также в сюжете телеканала СВС говорится, что подводный аппарат объявили пропавшим накануне вечером, когда он не вернулся из рейса.Лайнер "Титаник" затонул на глубине 3 750 метров в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Место крушения легендарного судна находится в примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из КитаяУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"
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сша, в мире, происшествия, общество, новости
Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
Батискаф с пятью туристами пропал во время спуска к обломкам "Титаника" в Атлантике - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в районе крушения легендарного лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона в США.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что береговая охрана США разыскивает подводный аппарат, возивший туристов к обломкам "Титаника".
Уточняется, что подводной перевозкой туристов к месту крушения лайнера на глубине 3,8 тысячи метров занимается компания OceanGate Expedition. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, стоимость недельного путешествия – 250 тысяч долларов. Последнее сообщение о начавшейся подводной экскурсии обновлялось в Twitter перевозчика в пятницу, 16 июня.
Как рассказали сотрудники организации, в батискаф помещается пять человек: пилот, три туриста и гид.
Также в сюжете телеканала СВС говорится, что подводный аппарат объявили пропавшим накануне вечером, когда он не вернулся из рейса.
Лайнер "Титаник" затонул на глубине 3 750 метров в северной части Атлантического океана в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Место крушения легендарного судна находится в примерно в 600 километрах от канадского острова Ньюфаундленд.
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