https://crimea.ria.ru/20230301/chp-v-tatarskom-prolive-nedaleko-ot-sakhalina-zatonul-sukhogruz-iz-kitaya-1127275314.html
ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая - РИА Новости Крым, 01.03.2023
ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе неподалеку от морского порта Ванино. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T09:32
2023-03-01T09:32
2023-03-01T10:11
происшествия
россия
китай
сахалин
татарский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе неподалеку от морского порта Ванино. Об этом сообщает Росморречфлот.Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия еще 23 февраля. Причина - поступление воды в форпик и носовые цистерны. Китайский экипаж из 21 человека сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна.24 февраля на место ЧП прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него."Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером 2х1,5 м. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", - рассказали в Росморречфлоте.Однако затопление внутренних помещений продолжилось. 28 февраля к терпящему бедствие судну прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Но крен на нос продолжал увеличиваться и волны захлестывали погружающееся судно. К утру 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра.Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт"."Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет. Соответствующие государственные органы проинформированы о происшествии", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в НовороссийскеБосфорский пролив закрыт из-за севшего на мель судна из УкраиныВ Черном море сухогруз получил пробоину: судно буксируют в Керчь
россия
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РИА Новости Крым
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происшествия, россия, китай, сахалин, татарский пролив
ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая
Росморречфлот: китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе – пострадавших нет
09:32 01.03.2023 (обновлено: 10:11 01.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе неподалеку от морского порта Ванино. Об этом сообщает Росморречфлот.
"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Zing 56 флаг КНР", - говорится в сообщении.
Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия еще 23 февраля. Причина - поступление воды в форпик и носовые цистерны. Китайский экипаж из 21 человека сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна.
24 февраля на место ЧП прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него.
"Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером 2х1,5 м. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", - рассказали в Росморречфлоте.
Однако затопление внутренних помещений продолжилось. 28 февраля к терпящему бедствие судну прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Но крен на нос продолжал увеличиваться и волны захлестывали погружающееся судно. К утру 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра.
Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт".
"Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет. Соответствующие государственные органы проинформированы о происшествии", - заключили в ведомстве.
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