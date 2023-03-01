https://crimea.ria.ru/20230301/chp-v-tatarskom-prolive-nedaleko-ot-sakhalina-zatonul-sukhogruz-iz-kitaya-1127275314.html

ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая

ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая - РИА Новости Крым, 01.03.2023

ЧП в Татарском проливе: недалеко от Сахалина затонул сухогруз из Китая

Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе неподалеку от морского порта Ванино. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T09:32

2023-03-01T09:32

2023-03-01T10:11

происшествия

россия

китай

сахалин

татарский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Китайский сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе неподалеку от морского порта Ванино. Об этом сообщает Росморречфлот.Судно с грузом в 29 тысяч тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия еще 23 февраля. Причина - поступление воды в форпик и носовые цистерны. Китайский экипаж из 21 человека сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна.24 февраля на место ЧП прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, который приступил к осмотру сухогруза и водолазному осмотру осколка льда вокруг него."Осмотр корпуса выявил пробоину в районе форпика, таранной переборки и трюма № 1 по правому борту размером 2х1,5 м. На протяжении последующих дней спасателями предпринимались попытки заделки пробоины, устранения других точек поступления воды в корпус и откатки воды из внутренних помещений", - рассказали в Росморречфлоте.Однако затопление внутренних помещений продолжилось. 28 февраля к терпящему бедствие судну прибыл буксир "Рубин" Морспасслужбы с дополнительным оборудованием. Но крен на нос продолжал увеличиваться и волны захлестывали погружающееся судно. К утру 1 марта судно Yong Xing 56 затонуло на глубине 253 метра.Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт"."Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет. Соответствующие государственные органы проинформированы о происшествии", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в НовороссийскеБосфорский пролив закрыт из-за севшего на мель судна из УкраиныВ Черном море сухогруз получил пробоину: судно буксируют в Керчь

россия

китай

сахалин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, китай, сахалин, татарский пролив