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Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске

Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске

Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T20:24

2023-02-21T20:24

2023-02-21T20:24

новороссийск

происшествия

краснодарский край

черное море

сухогруз seamark

кубань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Грузовое судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозящее мраморную крошку, переломилось в условиях шторма и терпит бедствие в Новороссийске. Сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян, один из них погиб. На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун.Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом

новороссийск

краснодарский край

черное море

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, краснодарский край, черное море, сухогруз seamark, кубань, новости