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Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T20:24
2023-02-21T20:24
2023-02-21T20:24
новороссийск
происшествия
краснодарский край
черное море
сухогруз seamark
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Грузовое судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозящее мраморную крошку, переломилось в условиях шторма и терпит бедствие в Новороссийске. Сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян, один из них погиб. На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун.Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
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новороссийск, происшествия, краснодарский край, черное море, сухогруз seamark, кубань, новости
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
Оперштаб Кубани: моряки с сухогруза Seamark не нуждаются в оперативном лечении