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Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T20:24
2023-02-21T20:24
новороссийск
происшествия
краснодарский край
черное море
сухогруз seamark
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Грузовое судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозящее мраморную крошку, переломилось в условиях шторма и терпит бедствие в Новороссийске. Сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян, один из них погиб. На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун.Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, происшествия, краснодарский край, черное море, сухогруз seamark, кубань, новости
Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске

Оперштаб Кубани: моряки с сухогруза Seamark не нуждаются в оперативном лечении

20:24 21.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимнее море
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Члены экипажа сухогруза Seamark, терпящего бедствие в порту Новороссийска, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Грузовое судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозящее мраморную крошку, переломилось в условиях шторма и терпит бедствие в Новороссийске.
Сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян, один из них погиб.
"В городскую больницу Новороссийска госпитализировали 10 человек. У всех состояние средней степени тяжести. В основном, пострадавшие с переохлаждением. В оперативном лечении не нуждаются", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун.
Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.
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