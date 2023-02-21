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Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем
Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем
Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске, один человек погиб. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T15:51
2023-02-21T15:51
2023-02-21T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске, один человек погиб. По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели.На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун."В открытой части порта ожидается зыбь (легкое колебание водной поверхности) от юго-запада. Высота волн 4 – 4,5 м. Также 21 февраля по району Феодосия – Анапа и югу Керченского пролива сохранится юго-западный ветер до 23-28 м/с. Высота волн 3– 4 м", - рассказали в пресс-службе МЧС Кубани.Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
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новороссийск, происшествия, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия, росморречфлот
Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем
Сухогруз Seamark под коморским флагом переломило из-за шторма в порту Новороссийска
15:51 21.02.2023 (обновлено: 16:52 21.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске, один человек погиб.
"Грузовое судно Seamark шло под флагом Коморских островов, переломилось в условиях шторма. Оно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. Экипаж судна состоит из 11 россиян", - цитирует РИА Новости сообщение Росморречфлота.
По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели.
"11 членов экипажа судна, терпящего бедствие в районе порта Новороссийск, подняты на спасательные суда. Из них один человек скончался на борту спасательного судна, еще один находится в тяжелом состоянии", - проинформировали в ведомстве.
На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун.
"В открытой части порта ожидается зыбь (легкое колебание водной поверхности) от юго-запада. Высота волн 4 – 4,5 м. Также 21 февраля по району Феодосия – Анапа и югу Керченского пролива сохранится юго-западный ветер до 23-28 м/с. Высота волн 3– 4 м", - рассказали в пресс-службе МЧС Кубани.
Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.
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