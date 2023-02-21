https://crimea.ria.ru/20230221/sukhogruz-seamark-tonet-v-portu-novorossiyska--chto-s-ekipazhem-1127131977.html

Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем

Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Сухогруз Seamark тонет в порту Новороссийска – что с экипажем

Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске, один человек погиб. РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T15:51

2023-02-21T15:51

2023-02-21T16:52

новороссийск

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погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сухогруз, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске, один человек погиб. По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Незамедлительно на место происшествия были направлены спасатели.На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Во вторник вечером и в течение всей среды в порту Туапсе ожидается сильный тягун."В открытой части порта ожидается зыбь (легкое колебание водной поверхности) от юго-запада. Высота волн 4 – 4,5 м. Также 21 февраля по району Феодосия – Анапа и югу Керченского пролива сохранится юго-западный ветер до 23-28 м/с. Высота волн 3– 4 м", - рассказали в пресс-службе МЧС Кубани.Кроме того, в ближайшие сутки в крае ожидаются сильные дожди с мокрым снегом в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 25-29 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветерЛивни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на КрымСочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом

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новороссийск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, происшествия, погода, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия, росморречфлот