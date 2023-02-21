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Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
Сильные ливни и ветер до 27 м/с обрушатся на Крым в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T10:17
2023-02-21T10:17
2023-02-21T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сильные ливни и ветер до 27 м/с обрушатся на Крым в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.21 и 22 февраля юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25-27 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец предупредил, что полуостров накроет холодный фронт, температура в ночные часы упадет до -2 градусов. Однако уже к четвергу небо прояснится и потеплеет до апрельских значений в +15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВ Крым снова идут морозы и снегВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, новости крыма, крым, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, общество, безопасность
Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым
МЧС: шторм с ливнями и сильным ветром до 27 м/с накроет Крым 21 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сильные ливни и ветер до 27 м/с обрушатся на Крым в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, в горах снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.
21 и 22 февраля юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25-27 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец предупредил, что полуостров накроет холодный фронт
, температура в ночные часы упадет до -2 градусов. Однако уже к четвергу небо прояснится и потеплеет до апрельских значений в +15 градусов.
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