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Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым

Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Ливни, подъем уровня рек и штормовой ветер: непогода обрушится на Крым

Сильные ливни и ветер до 27 м/с обрушатся на Крым в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T10:17

2023-02-21T10:17

2023-02-21T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Сильные ливни и ветер до 27 м/с обрушатся на Крым в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.21 и 22 февраля юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25-27 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в МЧС.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец предупредил, что полуостров накроет холодный фронт, температура в ночные часы упадет до -2 градусов. Однако уже к четвергу небо прояснится и потеплеет до апрельских значений в +15 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВ Крым снова идут морозы и снегВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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