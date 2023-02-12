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В Крым снова идут морозы и снег
В Крым снова идут морозы и снег - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В Крым снова идут морозы и снег
Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T18:04
2023-02-12T18:04
2023-02-12T18:04
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В ночь на понедельник местами кратковременный снег, северный ветер 4-9 м/с, на полуострове мороз до -1…6 градусов. В дневные часы солнечно, без осадков, северо-западный ветер 1-6 м/с, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки в Симферополе, по региону от -1 до +3" - прогнозирует специалист.Во вторник осадки сохранятся, ночью 0…-5, днем 0…+5. В среду также ожидаются кратковременные заряды снега, ночью -1…6, днем 0…-5. В четверг -3…8 в ночные часы, днем 0…-5 с вероятностью небольшого мозаичного снегопада. Ближе к пятнице осадки прекратятся, однако температурный фон все еще понижен: ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем около ноля.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийВ Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасностиВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
https://crimea.ria.ru/20230212/opasnaya-pogoda-v-krymu-ozhidaetsya-shtormovoy-veter-1126928964.html
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крым снова идут морозы и снег
ФОБОС: в Крыму на неделе ожидается мокрый снег и до 8 градусов мороза
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым
. Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В ночь на понедельник местами кратковременный снег, северный ветер 4-9 м/с, на полуострове мороз до -1…6 градусов. В дневные часы солнечно, без осадков, северо-западный ветер 1-6 м/с, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки в Симферополе, по региону от -1 до +3" - прогнозирует специалист.
Во вторник осадки сохранятся, ночью 0…-5, днем 0…+5. В среду также ожидаются кратковременные заряды снега, ночью -1…6, днем 0…-5. В четверг -3…8 в ночные часы, днем 0…-5 с вероятностью небольшого мозаичного снегопада. Ближе к пятнице осадки прекратятся, однако температурный фон все еще понижен: ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем около ноля.
"Если смотреть по количеству осадков, то в общем это не будут огромные цифры. В самом большом варианте 5-7 мм за предстоящую семидневку. Если говорить о снежном покрове, в горах до 10-12 см, на равнинной части это символические 0-2 сантиметра", - рассказал Тишковец.
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