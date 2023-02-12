https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html

В Крым снова идут морозы и снег

В Крым снова идут морозы и снег - РИА Новости Крым, 12.02.2023

В Крым снова идут морозы и снег

Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T18:04

2023-02-12T18:04

2023-02-12T18:04

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Температурный фон на неделе в Крыму снова понизится, ожидаются снег и мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В ночь на понедельник местами кратковременный снег, северный ветер 4-9 м/с, на полуострове мороз до -1…6 градусов. В дневные часы солнечно, без осадков, северо-западный ветер 1-6 м/с, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки в Симферополе, по региону от -1 до +3" - прогнозирует специалист.Во вторник осадки сохранятся, ночью 0…-5, днем 0…+5. В среду также ожидаются кратковременные заряды снега, ночью -1…6, днем 0…-5. В четверг -3…8 в ночные часы, днем 0…-5 с вероятностью небольшого мозаичного снегопада. Ближе к пятнице осадки прекратятся, однако температурный фон все еще понижен: ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем около ноля.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийВ Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасностиВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машин

https://crimea.ria.ru/20230212/opasnaya-pogoda-v-krymu-ozhidaetsya-shtormovoy-veter-1126928964.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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