https://crimea.ria.ru/20230206/v-krymu-iz-snezhnykh-zanosov-vyzvolili-sem-mashin-1126817891.html
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T19:29
2023-02-06T19:29
2023-02-06T19:29
крым
происшествия
погода в крыму
крымская погода
мвд по республике крым
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/63/116370_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_0a725a0307b953166f0ab4d2f88c6bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.Никто не пострадал"На 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское инспекторы помогли вызволить из снежного плена семь автомобилей. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины", - говорится в сообщении.Пострадавших нет. Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь.Непогода в КрымуВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего его выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.В понедельник ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 февраля. В связи с ухудшением погоды с выпадением снега и возможной гололедицей ГАИ Крыма рекомендует всем автолюбителям быть внимательными на дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/63/116370_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_e0f5258686d0fdd1ba7e48dfe7b13bf5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, погода в крыму, крымская погода, мвд по республике крым, общество, транспорт
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
МВД по Крыму: сотрудники ГАИ помогли вытащить из снега семь машин на западе полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
Никто не пострадал
"На 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское инспекторы помогли вызволить из снежного плена семь автомобилей. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь.
Непогода в Крыму
В Крыму продолжает действовать
штормовое предупреждение. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего его выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.
В понедельник ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 февраля. В связи с ухудшением погоды с выпадением снега и возможной гололедицей ГАИ Крыма рекомендует всем автолюбителям быть внимательными на дороге.
Читайте также на РИА Новости Крым: