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В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T19:29
2023-02-06T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.Никто не пострадал"На 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское инспекторы помогли вызволить из снежного плена семь автомобилей. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины", - говорится в сообщении.Пострадавших нет. Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь.Непогода в КрымуВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего его выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.В понедельник ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 февраля. В связи с ухудшением погоды с выпадением снега и возможной гололедицей ГАИ Крыма рекомендует всем автолюбителям быть внимательными на дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
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крым, происшествия, погода в крыму, крымская погода, мвд по республике крым, общество, транспорт
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин

МВД по Крыму: сотрудники ГАИ помогли вытащить из снега семь машин на западе полуострова

19:29 06.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМВД по Крыму: сотрудники ГАИ помогли вытащить из снега семь машин на западе полуострова
МВД по Крыму: сотрудники ГАИ помогли вытащить из снега семь машин на западе полуострова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Никто не пострадал

"На 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское инспекторы помогли вызволить из снежного плена семь автомобилей. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь.

Непогода в Крыму

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего его выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.
В понедельник ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 февраля. В связи с ухудшением погоды с выпадением снега и возможной гололедицей ГАИ Крыма рекомендует всем автолюбителям быть внимательными на дороге.
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