https://crimea.ria.ru/20230206/v-krymu-iz-snezhnykh-zanosov-vyzvolili-sem-mashin-1126817891.html

В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин

В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T19:29

2023-02-06T19:29

2023-02-06T19:29

крым

происшествия

погода в крыму

крымская погода

мвд по республике крым

общество

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/11/63/116370_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_0a725a0307b953166f0ab4d2f88c6bba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции Крыма оказали помощь водителям семи автомобилей, застрявших в снежных заносах на западе полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.Никто не пострадал"На 11 километре автодороги Черноморское – Знаменское инспекторы помогли вызволить из снежного плена семь автомобилей. Сотрудники полиции оперативно предприняли необходимые действия для спасения транспорта и людей: на автомобиле повышенной проходимости они вытаскивали застрявшие в снежных заносах машины", - говорится в сообщении.Пострадавших нет. Водители поблагодарили полицейских за своевременную помощь и продолжили путь.Непогода в КрымуВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег. Больше всего его выпало в Кировском районе и на Ай-Петри.В понедельник ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Штормовое предупреждение действует в регионе до 7 февраля. В связи с ухудшением погоды с выпадением снега и возможной гололедицей ГАИ Крыма рекомендует всем автолюбителям быть внимательными на дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кюветУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, погода в крыму, крымская погода, мвд по республике крым, общество, транспорт