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В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
Городские коммунальные и дорожные службы Севастополя, люди и техника, готовы к ухудшению погоды, морозу и снегу, а для оперативной борьбы со стихией... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T15:35
2023-02-06T15:35
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евгений горлов
павел иено
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Городские коммунальные и дорожные службы Севастополя, люди и техника, готовы к ухудшению погоды, морозу и снегу, а для оперативной борьбы со стихией предусмотрены спецплощадки, которых раньше не было зимой. Об этом на аппаратном совещании губернатору доложили его заместители, курирующие горхоз и транспорт – Евгений Горлов и Павел Иено.КоммунальщикиПо словам Горлова, все бригады сформированы. Всего, вместе с управляющими компаниями и организациями, которые убирают территорию города, это 768 человек. Наготове восемь спецмашин и 819 тонн посыпочного материала.ДорожникиПо словам Павла Иено, от ГУП "Севастопольский автодор" для работы в тяжелых условиях предусмотрено 29 единиц техники и 60 человек, которые работают в круглосуточном режиме. На постоянном дежурстве находятся 16 единиц техники, противогололедной смеси закуплено чуть больше 5 тонн. Есть и нововведения.Площадки организованы на Камышовом шоссе, в селе Штурмовом, в Ласпи, в Инкермане и в Байдарской долине, уточнил он.Дорожники работают в тесном контакте с коммунальными службами, сотрудниками ГИБДД и единым диспетчерским центром, куда стекает вся необходимая информация, добавил Иено.ПрогнозыРанее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю сообщили, что в регионе с понедельника, 6 февраля, и в течение нескольких дней ожидается ухудшение погоды.В частности, в первый день недели ожидается северо-восточный ветер 17–22 м/с, температура воздуха ночью 1–3 градуса мороза, а днем от 0 до 2 градусов тепла.Во вторник синоптики обещают уже до 5 градусов мороза ночью и до -2 днем, а на дорогах местами гололедицу. Такие же погодные условия будут и в среду, 8 февраля.В МЧС призвали по возможности воздержаться от пользования личным транспортом, особенно от длительных поездок."Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на обрывах, причалах и пирсах", – добавили в ведомстве.Ранее руководитель симферопольского коммунального предприятия "Город" Антон Гумен рассказал, как к непогоде готовят столицу Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет 23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог
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В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

В правительстве Севастополя доложили о готовности города к ухудшению погоды

15:35 06.02.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяКоммунальная техника Севастополя
Коммунальная техника Севастополя
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Городские коммунальные и дорожные службы Севастополя, люди и техника, готовы к ухудшению погоды, морозу и снегу, а для оперативной борьбы со стихией предусмотрены спецплощадки, которых раньше не было зимой. Об этом на аппаратном совещании губернатору доложили его заместители, курирующие горхоз и транспорт – Евгений Горлов и Павел Иено.

Коммунальщики

По словам Горлова, все бригады сформированы. Всего, вместе с управляющими компаниями и организациями, которые убирают территорию города, это 768 человек. Наготове восемь спецмашин и 819 тонн посыпочного материала.

"К ухудшению погодных условий мы готовы в круглосуточном режиме. Обновили все телефоны аварийных служб, проверили работоспособность генераторов во всех подразделениях в соответствии с энергобезопасностью... Мониторим – группами объезжаем городскую инфраструктуру, особенно в ночное время", – отчитался Горлов.

Дорожники

По словам Павла Иено, от ГУП "Севастопольский автодор" для работы в тяжелых условиях предусмотрено 29 единиц техники и 60 человек, которые работают в круглосуточном режиме. На постоянном дежурстве находятся 16 единиц техники, противогололедной смеси закуплено чуть больше 5 тонн.
Есть и нововведения.
"Сделали определенные выводы по работе в прошлом году и в этом создали пять удаленных площадок. На них находится специализированная техника и заранее подготовлен противогололедный материал. Это увеличивает скорость реагирования: не надо дополнительно тратить время на доставку материалов. В случае резкого ухудшения погоды мы практически сразу же приступаем к работе", – пояснил Иено.
Площадки организованы на Камышовом шоссе, в селе Штурмовом, в Ласпи, в Инкермане и в Байдарской долине, уточнил он.
Дорожники работают в тесном контакте с коммунальными службами, сотрудниками ГИБДД и единым диспетчерским центром, куда стекает вся необходимая информация, добавил Иено.
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Прогнозы

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю сообщили, что в регионе с понедельника, 6 февраля, и в течение нескольких дней ожидается ухудшение погоды.
В частности, в первый день недели ожидается северо-восточный ветер 17–22 м/с, температура воздуха ночью 1–3 градуса мороза, а днем от 0 до 2 градусов тепла.
Во вторник синоптики обещают уже до 5 градусов мороза ночью и до -2 днем, а на дорогах местами гололедицу. Такие же погодные условия будут и в среду, 8 февраля.
В МЧС призвали по возможности воздержаться от пользования личным транспортом, особенно от длительных поездок.
"Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на обрывах, причалах и пирсах", – добавили в ведомстве.
Ранее руководитель симферопольского коммунального предприятия "Город" Антон Гумен рассказал, как к непогоде готовят столицу Крыма.
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