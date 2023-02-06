https://crimea.ria.ru/20230206/v-sevastopole-zhdut-moroz-i-sneg-kak-gorod-gotov-k-nepogode-1126811167.html

В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

Городские коммунальные и дорожные службы Севастополя, люди и техника, готовы к ухудшению погоды, морозу и снегу, а для оперативной борьбы со стихией... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T15:35

2023-02-06T15:35

2023-02-06T15:35

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Городские коммунальные и дорожные службы Севастополя, люди и техника, готовы к ухудшению погоды, морозу и снегу, а для оперативной борьбы со стихией предусмотрены спецплощадки, которых раньше не было зимой. Об этом на аппаратном совещании губернатору доложили его заместители, курирующие горхоз и транспорт – Евгений Горлов и Павел Иено.КоммунальщикиПо словам Горлова, все бригады сформированы. Всего, вместе с управляющими компаниями и организациями, которые убирают территорию города, это 768 человек. Наготове восемь спецмашин и 819 тонн посыпочного материала.ДорожникиПо словам Павла Иено, от ГУП "Севастопольский автодор" для работы в тяжелых условиях предусмотрено 29 единиц техники и 60 человек, которые работают в круглосуточном режиме. На постоянном дежурстве находятся 16 единиц техники, противогололедной смеси закуплено чуть больше 5 тонн. Есть и нововведения.Площадки организованы на Камышовом шоссе, в селе Штурмовом, в Ласпи, в Инкермане и в Байдарской долине, уточнил он.Дорожники работают в тесном контакте с коммунальными службами, сотрудниками ГИБДД и единым диспетчерским центром, куда стекает вся необходимая информация, добавил Иено.ПрогнозыРанее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Севастополю сообщили, что в регионе с понедельника, 6 февраля, и в течение нескольких дней ожидается ухудшение погоды.В частности, в первый день недели ожидается северо-восточный ветер 17–22 м/с, температура воздуха ночью 1–3 градуса мороза, а днем от 0 до 2 градусов тепла.Во вторник синоптики обещают уже до 5 градусов мороза ночью и до -2 днем, а на дорогах местами гололедицу. Такие же погодные условия будут и в среду, 8 февраля.В МЧС призвали по возможности воздержаться от пользования личным транспортом, особенно от длительных поездок."Запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на обрывах, причалах и пирсах", – добавили в ведомстве.Ранее руководитель симферопольского коммунального предприятия "Город" Антон Гумен рассказал, как к непогоде готовят столицу Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет 23 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог

https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html

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