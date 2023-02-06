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Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
В связи с прогнозами о снежной и морозной погоде, симферопольские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, ведут круглосуточное дежурство на... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T11:56
2023-02-06T11:56
2023-02-06T13:08
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антон гумен
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Руководитель симферопольского МБУ "Город" Антон Гумен рассказал о работе коммунальщиков во время снегопада
Руководитель симферопольского МБУ "Город" Антон Гумен рассказал о работе коммунальщиков во время снегопада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В связи с прогнозами о снежной и морозной погоде, симферопольские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, ведут круглосуточное дежурство на городских улицах и в случае обильного снегопада готовы немедленно приступить к обработке улиц. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель коммунального предприятия "Город" Антон Гумен.Круглосуточная работаПо его словам, машины загружены реагентами, они стоят на транспортных развязках в режиме ожидания. Как прогнозируют синоптики, обильный снегопад в крымской столице продолжится с вечера понедельника до вечера среды. В этой связи чиновник обратился к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте: "Это существенно облегчит работу коммунальщиков по расчистке улично-дорожной сети", – пояснил он.Также Гумен выделил самые опасные дорожные участки столицы: это спуски и подъемы, в частности по улицам Балаклавской, Ломоносова, Куйбышева, где нужно быть особенно внимательными.Тротуары, остановки, общественные пространства"Тротуары убирают 250 наших уборщиков и около 150 человек – сотрудники привлеченных организаций. Дороги в такую погоду не ремонтируем, ливневки не чистим, поэтому коллеги со смежных отделов в случае необходимости также выходят в город и помогают расчищать улицы, общественные пространства, остановки городского транспорта", – продолжает директор профильного предприятия.По его словам, на сегодняшний день необходимое имеется: техника, инвентарь, материалы, запас горючего – все, чтобы уверено пройти зимний период. Людей тоже достаточно. Кроме того, подключается бизнес: предприниматели чистят пространства возле своих объектов. При этом, даже если снега выпадет много, "снежных гор" в крымской столице не будет:"Снег будет вывозиться, департаментом городского хозяйства будет принято решение о месте складирования и доведено нам, мы будем свозить убранный снег на определенное место, снежных гор в городе быть не должно, как минимум в центре", – уверяет Гумен.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагентаКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме
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Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
Антон Гумен: в ожидании снегопада симферопольское коммунальщики дежурят круглосуточно
11:56 06.02.2023 (обновлено: 13:08 06.02.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым
. В связи с прогнозами о снежной и морозной погоде, симферопольские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, ведут круглосуточное дежурство на городских улицах и в случае обильного снегопада готовы немедленно приступить к обработке улиц. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель коммунального предприятия "Город" Антон Гумен.
Круглосуточная работа
"Синоптики дают прогноз на предстоящую неделю – обильные осадки, снегопад, морозы. Поэтому максимально сотрудники приведены в режим повышенной готовности. В ночную смену работают 12 экипажей коммунально-дорожных машин, которые занимаются противогололедной обработкой улиц. Дневная смена – семь экипажей, которые сменяют "ночников" в 8 утра. То есть работают круглосуточно", – сообщил Гумен.
По его словам, машины загружены реагентами, они стоят на транспортных развязках в режиме ожидания. Как прогнозируют синоптики, обильный снегопад в крымской столице продолжится с вечера понедельника до вечера среды. В этой связи чиновник обратился к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте: "Это существенно облегчит работу коммунальщиков по расчистке улично-дорожной сети", – пояснил он.
Также Гумен выделил самые опасные дорожные участки столицы: это спуски и подъемы, в частности по улицам Балаклавской, Ломоносова, Куйбышева, где нужно быть особенно внимательными.
Тротуары, остановки, общественные пространства
"Тротуары убирают 250 наших уборщиков и около 150 человек – сотрудники привлеченных организаций. Дороги в такую погоду не ремонтируем, ливневки не чистим, поэтому коллеги со смежных отделов в случае необходимости также выходят в город и помогают расчищать улицы, общественные пространства, остановки городского транспорта", – продолжает директор профильного предприятия.
По его словам, на сегодняшний день необходимое имеется: техника, инвентарь, материалы, запас горючего – все, чтобы уверено пройти зимний период. Людей тоже достаточно. Кроме того, подключается бизнес: предприниматели чистят пространства возле своих объектов. При этом, даже если снега выпадет много, "снежных гор" в крымской столице не будет:
"Снег будет вывозиться, департаментом городского хозяйства будет принято решение о месте складирования и доведено нам, мы будем свозить убранный снег на определенное место, снежных гор в городе быть не должно, как минимум в центре", – уверяет Гумен.
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