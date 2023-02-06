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Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег

Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег

В связи с прогнозами о снежной и морозной погоде, симферопольские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, ведут круглосуточное дежурство на... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T11:56

2023-02-06T11:56

2023-02-06T13:08

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антон гумен

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Руководитель симферопольского МБУ "Город" Антон Гумен рассказал о работе коммунальщиков во время снегопада Руководитель симферопольского МБУ "Город" Антон Гумен рассказал о работе коммунальщиков во время снегопада audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В связи с прогнозами о снежной и морозной погоде, симферопольские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, ведут круглосуточное дежурство на городских улицах и в случае обильного снегопада готовы немедленно приступить к обработке улиц. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель коммунального предприятия "Город" Антон Гумен.Круглосуточная работаПо его словам, машины загружены реагентами, они стоят на транспортных развязках в режиме ожидания. Как прогнозируют синоптики, обильный снегопад в крымской столице продолжится с вечера понедельника до вечера среды. В этой связи чиновник обратился к автомобилистам с просьбой по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте: "Это существенно облегчит работу коммунальщиков по расчистке улично-дорожной сети", – пояснил он.Также Гумен выделил самые опасные дорожные участки столицы: это спуски и подъемы, в частности по улицам Балаклавской, Ломоносова, Куйбышева, где нужно быть особенно внимательными.Тротуары, остановки, общественные пространства"Тротуары убирают 250 наших уборщиков и около 150 человек – сотрудники привлеченных организаций. Дороги в такую погоду не ремонтируем, ливневки не чистим, поэтому коллеги со смежных отделов в случае необходимости также выходят в город и помогают расчищать улицы, общественные пространства, остановки городского транспорта", – продолжает директор профильного предприятия.По его словам, на сегодняшний день необходимое имеется: техника, инвентарь, материалы, запас горючего – все, чтобы уверено пройти зимний период. Людей тоже достаточно. Кроме того, подключается бизнес: предприниматели чистят пространства возле своих объектов. При этом, даже если снега выпадет много, "снежных гор" в крымской столице не будет:"Снег будет вывозиться, департаментом городского хозяйства будет принято решение о месте складирования и доведено нам, мы будем свозить убранный снег на определенное место, снежных гор в городе быть не должно, как минимум в центре", – уверяет Гумен.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагентаКоммунальным службам Симферополя не хватает специалистовКак коммунальщики готовят Симферополь к зиме

https://crimea.ria.ru/20230203/stikhiya-v-simferopole-kak-kommunalschiki-boryutsya-s-nepogodoy-1126756049.html

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