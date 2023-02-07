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В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности

В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности

8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T12:14

2023-02-07T12:14

2023-02-07T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС России по Крыму. Снег, ветер, гололедКроме того, специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.В этих условиях высока вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Меры безопасностиВ связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог >>Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушился снегопад. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судовКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваСимферополь "парализовали" 9-балльные пробки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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