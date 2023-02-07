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В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности
В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности
8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T12:14
2023-02-07T12:14
2023-02-07T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС России по Крыму. Снег, ветер, гололедКроме того, специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.В этих условиях высока вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Меры безопасностиВ связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог >>Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушился снегопад. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судовКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваСимферополь "парализовали" 9-балльные пробки
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Крыму продолжит бушевать непогода - МЧС предупреждает об опасности
МЧС: 8 февраля в Крыму ожидается снег и штормовой ветер
12:14 07.02.2023 (обновлено: 12:15 07.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. Об опасных погодных условиях предупреждает Главное управление МЧС России по Крыму.
Снег, ветер, гололед
"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный. Метель, гололедица, в горах сильная изморозь", – говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
В этих условиях высока вероятность чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунального хозяйства, дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возможны подтопления территорий, происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Меры безопасности
В связи с непогодой спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в лес и в горы, в море и внутренние водоемы. Также опасно для жизни нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.
Водителей просят воздержаться от поездок, а если это невозможно - быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, не торопиться и двигаться осторожно.
Как сообщалось, в пятницу на Крым обрушился снегопад
. Выпало много снега в Симферополе, Бахчисарае, Симферопольском районе. В городах образовались автомобильные заторы. В крымской столице пробки доходили до 10 баллов.
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