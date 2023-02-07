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Симферополь "парализовали" 9-балльные пробки
Симферополь "парализовали" 9-балльные пробки - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Симферополь "парализовали" 9-балльные пробки
Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.пробки" оценивает дорожную обстановку на 9 баллов. РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T09:07
2023-02-07T09:07
2023-02-07T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.пробки" оценивает дорожную обстановку на 9 баллов. Так, наибольшие заторы образовались на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Крымских партизан, Александра Невского, проспекте Кирова и проспекте Победы. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет. Также пробки зафиксированы на Толстого, Балаклавской, Киевской, Потемкинской. Эти улицы на онлайн-карте обозначены красным. Свои коррективы в обстановку вносит и погода. В Симферополе продолжает идти снег, на улице мороз -5 градусов. На отдельных участках дорог скользко, поэтому движение затруднено. В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, в течение дня продолжит идти снег, местами метель и усиление ветра до 20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто несет ответственность за содержание городских территорийМетель и мороз: погода в Крыму на вторникРежим повышенной готовности введен в Симферополе
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пробки в симферополе, транспорт, общество, погода, крым, новости крыма, симферополь
Симферополь "парализовали" 9-балльные пробки
В Симферополе из-за непогоды дороги сковали 9-балльные пробки
09:07 07.02.2023 (обновлено: 09:16 07.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Автомобильные заторы образовались на дорогах крымской столицы во вторник утром, онлайн-сервис "Яндекс.пробки" оценивает дорожную обстановку на 9 баллов.
Так, наибольшие заторы образовались на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Крымских партизан, Александра Невского, проспекте Кирова и проспекте Победы. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет.
Также пробки зафиксированы на Толстого, Балаклавской, Киевской, Потемкинской. Эти улицы на онлайн-карте обозначены красным.
Свои коррективы в обстановку вносит и погода. В Симферополе продолжает идти снег, на улице мороз -5 градусов. На отдельных участках дорог скользко, поэтому движение затруднено.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По оценкам синоптиков, в течение дня продолжит идти снег, местами метель и усиление ветра до 20 м/с.
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