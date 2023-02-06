Рейтинг@Mail.ru
Режим повышенной готовности введен в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230206/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-vveden-v-simferopole-1126814823.html
Режим повышенной готовности введен в Симферополе
Режим повышенной готовности введен в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Режим повышенной готовности введен в Симферополе
В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T19:43
2023-02-06T19:43
симферополь
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787975_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_509b1222c579a936aa0e5466b678a799.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города.Начальнику единой дежурной диспетчерской службы поручено оповестить население о предстоящей непогоде, департаменту городского хозяйства – проверить готовность аварийных бригад и коммунальщиков. В случае необходимости для размещения людей должны быть готовы пункты временного размещения.По данным МЧС, до 7 февраля включительно в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20м/с, местами до 25-30м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегШторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фурВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
https://crimea.ria.ru/20230206/v-krymu-iz-snezhnykh-zanosov-vyzvolili-sem-mashin-1126817891.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787975_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e14bbaf8733b6afc08796577a388bfe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, крым, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма
Режим повышенной готовности введен в Симферополе

В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности

19:43 06.02.2023
 
© РИА Новости КрымСнег в Сммферополе
Снег в Сммферополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города.
"Решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС городским службам предписано перевести силы и средства в режим повышенной готовности, предусмотреть резерв техники и горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Начальнику единой дежурной диспетчерской службы поручено оповестить население о предстоящей непогоде, департаменту городского хозяйства – проверить готовность аварийных бригад и коммунальщиков. В случае необходимости для размещения людей должны быть готовы пункты временного размещения.
МВД по Крыму: сотрудники ГАИ помогли вытащить из снега семь машин на западе полуострова - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
19:29
В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
По данным МЧС, до 7 февраля включительно в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20м/с, местами до 25-30м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
В снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
 
СимферопольКрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:52Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
19:43Режим повышенной готовности введен в Симферополе
19:29В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
19:11В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину
18:59Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты
18:32Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
18:15Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
17:56В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
17:42Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
17:25Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
16:28Выехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двое
16:15Наступление армии России в Донбассе: сводка Минобороны
15:37Село Николаевка в ДНР взято под контроль российских сил
15:35В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
15:28Путин посмертно наградил Пускепалиса орденом Мужества
14:58В Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК
14:33Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей
14:0023 автомобиля столкнулись на обледеневшей трассе в Ставрополье
13:50Страшное землетрясение в Турции: более 900 погибших и тысячи раненых
13:37В Турции произошло новое землетрясение
Лента новостейМолния