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Режим повышенной готовности введен в Симферополе
Режим повышенной готовности введен в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Режим повышенной готовности введен в Симферополе
В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T19:43
2023-02-06T19:43
2023-02-06T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города.Начальнику единой дежурной диспетчерской службы поручено оповестить население о предстоящей непогоде, департаменту городского хозяйства – проверить готовность аварийных бригад и коммунальщиков. В случае необходимости для размещения людей должны быть готовы пункты временного размещения.По данным МЧС, до 7 февраля включительно в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20м/с, местами до 25-30м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегШторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фурВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
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Режим повышенной готовности введен в Симферополе
В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города.
"Решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС городским службам предписано перевести силы и средства в режим повышенной готовности, предусмотреть резерв техники и горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Начальнику единой дежурной диспетчерской службы поручено оповестить население о предстоящей непогоде, департаменту городского хозяйства – проверить готовность аварийных бригад и коммунальщиков. В случае необходимости для размещения людей должны быть готовы пункты временного размещения.
По данным МЧС, до 7 февраля включительно в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20м/с, местами до 25-30м/с.
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