https://crimea.ria.ru/20230206/rezhim-povyshennoy-gotovnosti-vveden-v-simferopole-1126814823.html

Режим повышенной готовности введен в Симферополе

Режим повышенной готовности введен в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Режим повышенной готовности введен в Симферополе

В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T19:43

2023-02-06T19:43

2023-02-06T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в администрации города.Начальнику единой дежурной диспетчерской службы поручено оповестить население о предстоящей непогоде, департаменту городского хозяйства – проверить готовность аварийных бригад и коммунальщиков. В случае необходимости для размещения людей должны быть готовы пункты временного размещения.По данным МЧС, до 7 февраля включительно в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20м/с, местами до 25-30м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегШторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фурВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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