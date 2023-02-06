https://crimea.ria.ru/20230206/shtorm-v-kerchenskom-prolive-iz-za-ostanovki-perepravy-rastet-ochered-fur-1126804540.html

Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур

Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T11:31

2023-02-06T11:31

2023-02-06T11:31

крым

кубань

керчь

керченский пролив

керченская паромная переправа

общество

транспорт

новости

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин.Как сообщает оперштаб Краснодарского края, за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 151 автомобиль и 184 пассажира.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Шторм на Керченской переправеВ Керченском проливе из-за сильного ветра поднялись волны до полутора метров. В течение дня ожидаются порывы до 20-23 м/с. Временами дождь с мокрым снегом."Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха около 0 градусов", - говорится в сообщении Минтранса России.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,3 тысяч пассажиров, свыше 61,4 тысяч автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волныРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте

https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html

крым

кубань

керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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