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Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T11:31
2023-02-06T11:31
2023-02-06T11:31
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керченский пролив
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин.Как сообщает оперштаб Краснодарского края, за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 151 автомобиль и 184 пассажира.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Шторм на Керченской переправеВ Керченском проливе из-за сильного ветра поднялись волны до полутора метров. В течение дня ожидаются порывы до 20-23 м/с. Временами дождь с мокрым снегом."Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха около 0 градусов", - говорится в сообщении Минтранса России.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,3 тысяч пассажиров, свыше 61,4 тысяч автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волныРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и марте
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, кубань, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, общество, транспорт, новости, погода в крыму
Шторм в Керченском проливе: из-за остановки переправы растет очередь фур
Оперштаб Кубани: в очереди на Керченскую паромную переправу ожидают 57 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды, с кубанской стороны очереди на паромы ждут 57 машин.
Как сообщает оперштаб Краснодарского края, за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 151 автомобиль и 184 пассажира.
"По состоянию на утро 6 февраля в очереди на Керченскую переправу ожидают 57 машин. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.
Шторм на Керченской переправе
В Керченском проливе из-за сильного ветра поднялись волны
до полутора метров. В течение дня ожидаются порывы до 20-23 м/с. Временами дождь с мокрым снегом.
"Высота волн 1,3-1,5 м, температура воздуха около 0 градусов", - говорится в сообщении Минтранса России.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,3 тысяч пассажиров, свыше 61,4 тысяч автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
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