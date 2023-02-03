https://crimea.ria.ru/20230203/sotni-fur-na-kerchenskoy-pereprave-prichina-glazami-voditeley-i-chinovnikov-1126774517.html

Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников

Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников

Более 800 автомобилей скопились на накопительных площадках по обе стороны Керченского пролива ко второй половине пятницы 3 февраля. Водители большегрузов... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T21:24

2023-02-03T21:24

2023-02-03T21:39

эксклюзивы риа новости крым

керченская паромная переправа

крымский мост

крым

транспорт

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766394_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_261a8fc1fb8f39bdd5b36e8d296e6ccd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Более 800 автомобилей скопились на накопительных площадках по обе стороны Керченского пролива ко второй половине пятницы 3 февраля. Водители большегрузов ожидают погрузки на паром от нескольких часов до нескольких суток. Некоторые из них заявляют, что работа переправы организована недостаточно хорошо, так ли это – в материале РИА Новости Крым.Туман и нулевая видимость"На сегодня в очереди со стороны Крыма скопилось около 700 машин, со стороны Краснодарского края еще 130. По нашим прогнозам, если погода даст работать, потребуется двое-трое суток, чтобы сократить очередь до обычных размеров – не более 300 - 400 машин", – сообщил директор Керченского порта Юрий Черненко.Он пояснил, что последние двое-трое суток ситуация в проливе не благоприятствовала судоходству. По ночам был сильный туман и при видимости 200-300 метров паромам не безопасно было работать. Приходилось их останавливать, пояснил он.Тамань: в очереди 130 машинНакопительная площадка грузового транспорта в районе поселка Ильич Темрюкского района почти пуста. При проектной вместимости до 500 авто, в очереди на утро пятницы около сорока, рассказывает глава Запорожского сельсовета Темрюкского района Нина Колодина.Далее все зависит от вида груза и погодных условий. Сегодня большая часть машин с приоритетом – везут продукты питания и товары первой необходимости. Их первыми пропускают на досмотр, и в так называемую чистую зону."Остальным тяжело пройти (на погрузку, – ред). Некоторые уже сутки стоят", – делится один из водителей. При этом отмечает, что сам хоть и приехал ночью, быстро зарегистрировался, а в скором времени отправится на проверку и к парому.Скоротать время можно в зале ожидания. Здесь тепло, просторно, работает буфет, оборудован санузел. Когда погода портится и переправу приостанавливают, из Темрюка приезжает полевая кухня. Сотрудники администрации организовывают бесплатное питание, горячее питье и обогрев, добавляет Колодина.Керчь: стоим четвертые суткиНа накопительной площадке аэропорта Керчь обстановка сильно отличается от увиденной на Таманском полуострове. Вереница фур и фургонов растянулась на сотни метров."Если бы выпускали хотя бы 10 машин приоритета и 10 груженого. Но выпускают только приоритет, плюс порожние бензовозы. Паромы идут порожняком, не ждут, пока загрузится транспорт. Время (отправки) пришло – паром отошел. Зачем так делать?", – делится возмущением один из водителей.Непонимание людей вызывает и тот факт, что, по их мнению, проверка авто мобильным досмотровым комплексом со стороны Краснодарского края выполняется в разы оперативней, чем в Крыму.Люди устали. Кроме того, администрация порта уведомила их о приближающейся непогоде и возможной приостановке работы переправы. Это еще несколько дней ожидания. В результате настроения среди водителей царят самые разные, в том числе – отказаться от перевозок грузов на полуостров.Приоритеты и сухопутный маршрутПервый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко заверил, что как со стороны Керчи, так и со стороны порта Кавказ работа ведется в усиленном режиме. Если погода позволяет, паромы курсируют круглосуточно.Собеседник отметил, что отведенное на погрузку время составляет от 30 до 40 минут. И когда по истечению этого периода один из паромов подает сигнал о готовности к отплытию, второй также прекращает погрузку и отходит от берега. С этим может быть связано мнение, что паромы якобы уходят раньше времени.Первый замминистра не смог уточнить, когда его завершат, поскольку работы курирует Федеральная таможенная служба. Оборудование иностранного производства, это усложняет ремонт, добавил он.Лукашенко также напомнил о существовании сухопутного маршрута, который никак не зависит от погоды и где отсутствует приоритетность провоза грузов. Ежедневно от 300 до 600 автомобилей выезжают из Крыма в направлении Ростовской области."У водителей есть выбор. Но необходимо помнить, что паромы в первую очередь перевозят автомобили минобороны, далее идут рефрижераторы со скоропортящейся продукцией, на третьем месте – продукты питания, которые не требуют особых температурных условий транспортировки (фрукты, овощи и т.д., – ред) и четвертая группа - непродовольственные товары первой необходимости", – сказал собеседник. На остальные транспортные средства, груженые и пустые, отводится примерно 20 процентов.Подводя итог, первый замминистра заверил, что республиканский минтранс прилагает все усилия для оперативной перевозки грузов и создания комфортных условий ожидающим паромов.Работа паромов в Керченском проливе возобновилась вечером 9 октября. Утром того же дня на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 разРабота Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

керченская паромная переправа, крымский мост, крым, транспорт, новости, новости крыма