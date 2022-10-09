https://crimea.ria.ru/20221009/fury-so-skoroportom-perepravyat-v-krym-paromom-vne-ocheredi-1124792366.html
Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди
Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди - РИА Новости Крым, 09.10.2022
Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди
Фуры со скоропортящимися продуктами отправят в Крым на пароме вне очереди, сообщает Минтранс. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T14:32
2022-10-09T14:32
2022-10-09T14:46
крымский мост
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567855_0:120:1620:1031_1920x0_80_0_0_b031547c4b5a211453db4c9385a587b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Фуры со скоропортящимися продуктами отправят в Крым на пароме вне очереди, сообщает Минтранс.Как сообщает РИА Новости, грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром. Время ожидания очереди на проезд у КПП порта "Кавказ" на Тамани для грузового транспорта составляет около суток. В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/iz-kryma-uekhali-vse-poezda-zaderzhannye-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-1124792153.html
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567855_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b6e236134f4f8ad3b243407a69364772.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, чп на крымском мосту
Фуры со "скоропортом" переправят в Крым паромом вне очереди
Минтранс: фуры с продуктами отправят в Крым на пароме вне очереди
14:32 09.10.2022 (обновлено: 14:46 09.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым.
Фуры со скоропортящимися продуктами отправят в Крым на пароме вне очереди, сообщает
Минтранс.
"Автомобили, перевозящие скоропортящиеся продукты, будут отправлены на паромах через Керченский пролив в приоритетном порядке", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как сообщает РИА Новости, грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром. Время ожидания очереди на проезд у КПП порта "Кавказ" на Тамани для грузового транспорта составляет около суток.
В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.