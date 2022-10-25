Грузовики перед паромом в Керчи теперь проверяет фура-сканер
МИДК проверяет фуры перед паромом в Керчи — минтранс
© РИА Новости КрымГрузовики ждут очереди на Керченской переправе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на паромной переправе в Керчи появился мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), который проверяет фуры перед отправкой паромом на материк. Об этом РИА Новости Крым рассказал врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.
"У нас данный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс работает с позавчера. Пять-шесть автомобилей в час он досматривает. Это те автомобили, которые осуществляют движение груженые каким-либо грузом", — сказал Лукашенко.
МИДК по предварительным данным успевает сканировать один грузовой автомобиль примерно за десять минут.
Лукашенко также напомнил, что есть альтернативный маршрут через территории новых субъектов России, которым продолжают пользоваться водители большегрузов.
Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс предназначен для инспекции и исследования грузового транспорта, перевозимых грузов и багажа с помощью специального программно-аппаратного обеспечения, и рентгеновского излучения.
На прошлой неделе на Керченской переправе добавили дополнительный автомобильно-пассажирский паром "Композитор Эльза Ибрагимова". В этот же день переправа приостанавливала работу на 18 часов из-за сильного ветра. Тогда на обеих сторонах скопились очереди из грузовых автомобилей.
Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив в воскресенье.
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