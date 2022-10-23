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На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс
На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс - РИА Новости Крым, 23.10.2022
На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс
Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T14:43
2022-10-23T14:43
керченская паромная переправа
транспорт
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе России.Уточняется, что судно "Конро Трейдер" вышло на линию в ночь на воскресенье.В министерстве отметили, что с начала работы паромной переправы 9 октября до 7 часов утра воскресенья 23 октября через пролив перевезли 18 340 пассажиров и 8 284 единицы транспорта.На прошлой неделе на Керченской переправе добавили дополнительный автомобильно-пассажирский паром "Композитор Эльза Ибрагимова". В этот же день переправа приостанавливала работу на 18 часов из-за сильного ветра. Тогда на обеих сторонах скопились очереди из грузовых автомобилей.По прогнозу Росгидромета, до 21 часа понедельника 24 октября в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается усиление южного ветра до 12-15 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн в пределах 70-120 см, температура воздуха днем +17…+19 градусов, температура воды в море + 13…+14 градусов.
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, транспорт, железные дороги крыма
На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс

Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив

14:43 23.10.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПорт Крым. Паромная переправа
Порт Крым. Паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе России.
Уточняется, что судно "Конро Трейдер" вышло на линию в ночь на воскресенье.
"За первый рейс из терминала Рыбный порт в Керчи паром доставил в порт Кавказ 32 железнодорожных вагона", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что с начала работы паромной переправы 9 октября до 7 часов утра воскресенья 23 октября через пролив перевезли 18 340 пассажиров и 8 284 единицы транспорта.
На прошлой неделе на Керченской переправе добавили дополнительный автомобильно-пассажирский паром "Композитор Эльза Ибрагимова". В этот же день переправа приостанавливала работу на 18 часов из-за сильного ветра. Тогда на обеих сторонах скопились очереди из грузовых автомобилей.
По прогнозу Росгидромета, до 21 часа понедельника 24 октября в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается усиление южного ветра до 12-15 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн в пределах 70-120 см, температура воздуха днем +17…+19 градусов, температура воды в море + 13…+14 градусов.
 
Керченская паромная переправаТранспортЖелезные дороги Крыма
 
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