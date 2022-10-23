https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html

На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс

На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс - РИА Новости Крым, 23.10.2022

На переправу Керчь-Тамань вышел шестой паром – минтранс

Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T14:43

2022-10-23T14:43

2022-10-23T14:43

керченская паромная переправа

транспорт

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Шестой железнодорожный паром начал работу на переправе через Керченский пролив, сообщили в Минтрансе России.Уточняется, что судно "Конро Трейдер" вышло на линию в ночь на воскресенье.В министерстве отметили, что с начала работы паромной переправы 9 октября до 7 часов утра воскресенья 23 октября через пролив перевезли 18 340 пассажиров и 8 284 единицы транспорта.На прошлой неделе на Керченской переправе добавили дополнительный автомобильно-пассажирский паром "Композитор Эльза Ибрагимова". В этот же день переправа приостанавливала работу на 18 часов из-за сильного ветра. Тогда на обеих сторонах скопились очереди из грузовых автомобилей.По прогнозу Росгидромета, до 21 часа понедельника 24 октября в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ожидается усиление южного ветра до 12-15 м/сек, временами дождь, видимость хорошая, высота волн в пределах 70-120 см, температура воздуха днем +17…+19 градусов, температура воды в море + 13…+14 градусов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, железные дороги крыма