https://crimea.ria.ru/20230203/rabota-kerchenskoy-perepravy-3-fevralya-pogoda-i-paromy-1126757032.html

Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы

Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы

Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 03.02.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода на Керченской переправе 3 февраляПо проливу нет действующих штормовых предупреждений, погода благоприятствует судоходству.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Штормовое предупреждение в Крыму на 3 февраляВ пятницу в республике действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиСтихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодойНа Крым обрушится снегопад

https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html

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