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Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T10:13
2023-02-03T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода на Керченской переправе 3 февраляПо проливу нет действующих штормовых предупреждений, погода благоприятствует судоходству.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Штормовое предупреждение в Крыму на 3 февраляВ пятницу в республике действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиСтихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодойНа Крым обрушится снегопад
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Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
Минтранс: штормовых предупреждений на Керченской переправе 3 февраля нет
10:13 03.02.2023 (обновлено: 10:14 03.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 78 509 пассажиров, 59 800 автотранспортных средств и 6 639 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1929 рейсов", - проинформировали в ведомстве.
На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
Погода на Керченской переправе 3 февраля
По проливу нет действующих штормовых предупреждений, погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 февраля ветер юго-восточный, вечером северо-западный 6-11 м/с, в середине дня местами порывы 14 м/с. Временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +4…6 градусов, температура воды в море +4…5", - рассказали в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
Штормовое предупреждение в Крыму на 3 февраля
В пятницу в республике действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.
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