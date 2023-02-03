Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230203/rabota-kerchenskoy-perepravy-3-fevralya-pogoda-i-paromy-1126757032.html
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T10:13
2023-02-03T10:14
керченская паромная переправа
крым
транспорт
кубань
общество
новости
новости крыма
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2af953e5729ce0bd38c4d4d31ea86fe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода на Керченской переправе 3 февраляПо проливу нет действующих штормовых предупреждений, погода благоприятствует судоходству.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Штормовое предупреждение в Крыму на 3 февраляВ пятницу в республике действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиСтихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодойНа Крым обрушится снегопад
https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html
крым
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cac80c2e959be3f4ccbfa75f633d8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, крым, транспорт, кубань, общество, новости, новости крыма, краснодарский край
Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы

Минтранс: штормовых предупреждений на Керченской переправе 3 февраля нет

10:13 03.02.2023 (обновлено: 10:14 03.02.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно, паромы курсируют через пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 78 509 пассажиров, 59 800 автотранспортных средств и 6 639 железнодорожных вагонов. Курсирующие на линии паромы выполнили 1929 рейсов", - проинформировали в ведомстве.
На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.

Погода на Керченской переправе 3 февраля

По проливу нет действующих штормовых предупреждений, погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 февраля ветер юго-восточный, вечером северо-западный 6-11 м/с, в середине дня местами порывы 14 м/с. Временами дождь со снегом, дымка, видимость хорошая. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +4…6 градусов, температура воды в море +4…5", - рассказали в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.

Штормовое предупреждение в Крыму на 3 февраля

В пятницу в республике действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта ожидается снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололедица. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности, воздержаться от походов в горы, леса, выходов в море и водоемы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
На Крым обрушится снегопад
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
08:48
Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
 
Керченская паромная переправаКрымТранспортКубаньОбществоНовостиНовости КрымаКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Крымским льготникам помогут провести газ
11:49Марат Касем: моя родина – Латвия, мое Отечество – Россия
11:37Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигархов
11:11Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет
11:01Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за непогоды
10:48Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за 3 февраля
10:39ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству полицейских
10:24Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД
10:13Работа Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
09:58Боевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в плен
09:44Удар ВСУ по Брянской области: сбиты четыре ракеты — губернатор
09:36Стихия в Симферополе: как коммунальщики борются с непогодой
09:15В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
09:06Теракт в Энергодаре – при взрыве автомобиля погиб человек
08:48Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробки
08:24Онкология в Крыму: врач назвала самые распространенные виды рака
08:07Сколько херсонцев получили сертификат на жилье в Крыму
07:42От исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политолог
07:26Цитируя классику: как и почему ругались великие писатели
07:01Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
Лента новостейМолния