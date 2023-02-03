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Крым накроет трехдневный шторм – МЧС

Крым накроет трехдневный шторм – МЧС - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Крым накроет трехдневный шторм – МЧС

В Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, по этой причине на всей территории республики с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T13:07

2023-02-03T13:07

2023-02-03T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, по этой причине на всей территории республики с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС РК.Трехдневный штормВ связи с этим жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность.Стихия в КрымуХолодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах.По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраляРабота Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы

https://crimea.ria.ru/20230203/snezhnaya-burya-obrushilas-na-krym-dorogi-skovali-10-ballnye-probki-1126753801.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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