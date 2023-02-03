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Крым накроет трехдневный шторм – МЧС - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Крым накроет трехдневный шторм – МЧС
Крым накроет трехдневный шторм – МЧС - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Крым накроет трехдневный шторм – МЧС
В Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, по этой причине на всей территории республики с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T13:07
2023-02-03T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, по этой причине на всей территории республики с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС РК.Трехдневный штормВ связи с этим жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность.Стихия в КрымуХолодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах.По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря обрушилась на Крым: дороги "сковали" 10-балльные пробкиМокрый снег и ветер: чего ждать от погоды в Крыму 3 февраляРабота Керченской переправы 3 февраля: погода и паромы
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Крым накроет трехдневный шторм – МЧС

МЧС Крыма предупреждает об опасных погодных явлениях с 5 по 7 февраля

13:07 03.02.2023 (обновлено: 13:08 03.02.2023)
 
© РИА Новости КрымРабота спецтехники в центре Симферополя
Работа спецтехники в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ожидаются опасные гидрометеорологические явления, по этой причине на всей территории республики с 5 по 7 февраля объявлено трехдневное штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС РК.

Трехдневный шторм

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с влиянием южного циклона 5,6,7 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 6-7 февраля порывы 25-30 м/с", – сказано в сообщение
В связи с этим жителям и гостям полуострова рекомендуют соблюдать меры безопасности, исключить выход в горно-лесную местность.

Стихия в Крыму

Холодный фронт принес в Крым по-настоящему зимнюю погоду. В пятницу утром на полуостров обрушился снегопад. В крымской столице образовались 10-балльные пробки. Также затруднено движение по трассе "Таврида" из Бахчисарая в Симферополь.
К уборке снега в Симферополе привлечены 370 коммунальщиков и 11 экипажей машин. Они очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, дорожки в парках и скверах.
По словам главы городской администрации Михаила Афанасьева, задействованы все силы предприятия "Город". Людей и техники достаточно, коммунальные службы обеспечены всем необходимым.
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