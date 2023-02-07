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Метель и мороз: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в первой половине ночи 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.В курортных городах облачно, днем и ночью снег.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью составит 0…-2, днем 0…+2.В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем -1…-3.В Судаке ночью похолодает до -3…-5, днем температура существенно не изменится, будет -2…-4 градуса.В Феодосии ночью -2…-4, днем -1…-3.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волныУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html
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новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму ожидается похолодание до -7 и сильный ветер

00:01 07.02.2023
 
© РИА Новости КрымСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, 7 февраля в южных и восточных районах порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8; днем -1…-6, в горах ночью и днем -6…-11", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5.
В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в первой половине ночи 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.
В курортных городах облачно, днем и ночью снег.
В Ялте и Алуште температура воздуха ночью составит 0…-2, днем 0…+2.
В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем -1…-3.
В Судаке ночью похолодает до -3…-5, днем температура существенно не изменится, будет -2…-4 градуса.
В Феодосии ночью -2…-4, днем -1…-3.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:25
Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшие
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Новости КрымаКрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 февраля
21:59Главные новости и заявления дня: 6 февраля
21:48Таможня дает добро: названы правила ввоза машин из новых регионов
21:33Главные новости Крыма: 6 февраля
21:13В Турцию вылетели спасатели из России
21:12В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
20:59Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
20:31"Запрограммированное" землетрясение: возможно ли это – мнение ученого
20:14Выше эпидпорога: ОРВИ и грипп "атакуют" жителей Севастополя
19:52Пожилая женщина погибла при обстреле села в Белгородской области
19:43Режим повышенной готовности введен в Симферополе
19:29В Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
19:11В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину
18:59Глава Крыма наградил многодетную мать из Ялты
18:32Военные России помогают ликвидировать последствия землетрясения в Сирии
18:15Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в Турции
17:56В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановки
17:42Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
17:25Эхо землетрясений в Турции: в Крыму зафиксированы толчки
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