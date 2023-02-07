https://crimea.ria.ru/20230207/metel-i-moroz-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1126816508.html
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T00:01
2023-02-07T00:01
2023-02-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в первой половине ночи 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.В курортных городах облачно, днем и ночью снег.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью составит 0…-2, днем 0…+2.В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем -1…-3.В Судаке ночью похолодает до -3…-5, днем температура существенно не изменится, будет -2…-4 градуса.В Феодосии ночью -2…-4, днем -1…-3.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волныУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html
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Метель и мороз: погода в Крыму на вторник
Во вторник в Крыму ожидается похолодание до -7 и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 15-20 м/с, 7 февраля в южных и восточных районах порывы 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8; днем -1…-6, в горах ночью и днем -6…-11", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5.
В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в первой половине ночи 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.
В курортных городах облачно, днем и ночью снег.
В Ялте и Алуште температура воздуха ночью составит 0…-2, днем 0…+2.
В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем -1…-3.
В Судаке ночью похолодает до -3…-5, днем температура существенно не изменится, будет -2…-4 градуса.
В Феодосии ночью -2…-4, днем -1…-3.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
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