https://crimea.ria.ru/20230207/metel-i-moroz-pogoda-v-krymu-na-vtornik-1126816508.html

Метель и мороз: погода в Крыму на вторник

Метель и мороз: погода в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Метель и мороз: погода в Крыму на вторник

Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T00:01

2023-02-07T00:01

2023-02-07T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится холодная и ветренная погода. Ожидаются осадки в виде снега, местами сильные, метель, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -3...-5.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 17-22 м/с, в первой половине ночи 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2. На дорогах местами гололедица.В курортных городах облачно, днем и ночью снег.В Ялте и Алуште температура воздуха ночью составит 0…-2, днем 0…+2.В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем -1…-3.В Судаке ночью похолодает до -3…-5, днем температура существенно не изменится, будет -2…-4 градуса.В Феодосии ночью -2…-4, днем -1…-3.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогодеВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волныУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег

https://crimea.ria.ru/20230206/nepogoda-obrushilas-na-krym-shtorm-zakrytye-dorogi-i-postradavshie-1126802130.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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