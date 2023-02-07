https://crimea.ria.ru/20230207/kto-neset-otvetstvennost-za-soderzhanie-gorodskikh-territoriy-1126815214.html

Кто несет ответственность за содержание городских территорий

Кто несет ответственность за содержание городских территорий - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Кто несет ответственность за содержание городских территорий

Проблемы благоустройства муниципальных территорий решатся, когда управляющие компании, предприниматели, государственные предприятия и домовладельцы перестанут... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T08:01

2023-02-07T08:01

2023-02-07T08:01

радио "спутник в крыму"

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Директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров - о том, кто несет ответственность за содержание городских территорий Директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров - о том, кто несет ответственность за содержание городских территорий audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Проблемы благоустройства муниципальных территорий решатся, когда управляющие компании, предприниматели, государственные предприятия и домовладельцы перестанут перекладывать ответственность за уборку на коммунальные службы, а также будут своевременно получать предписания и штрафы за недобросовестное исполнение правил от органов муниципального контроля. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучили директор общественной организации "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров и координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" Олег Бышук.Правила для всех единыВ эфире Анатолий Петров напомнил о существовании правил благоустройства муниципальных образований. Их соблюдение в каждом населенном пункте контролирует специальный орган, в то время как за исполнение правил ответственность несет собственник той или иной территории."Если взять территорию любого муниципального образования, то не менее трети под ответственностью различных собственников. Они должны приводить в порядок не только свою территорию, но и прилегающую", – считает Петров.По словам экспертов, речь идет о предпринимателях, управляющих организациях, многоквартирных и частных домах. В пример Олег Бышук привел частные домовладения, собственники которых хорошо знают свои права, но забывают об обязанностях."Давайте решим, если это муниципальная территория, тогда муниципальное образование самостоятельно принимает решение, где дорога, где заезд, где подход к дому, если все-таки наша, мы соблюдаем правила благоустройства", - отметил он.Так, под эти правила попадает стрижка газона, уборка и содержание придомовых территорий (например, посыпание при гололеде заезда во двор, ограничивающего движение другого транспорта). То же правило действует в отношении бизнеса и других собственников. Если благоустройством не принадлежащих муниципалитету территорий занимаются коммунальные службы, во-первых, можно говорить о нецелевом использовании бюджетных средств, а, во-вторых, о неравномерной нагрузке на сотрудников служб.Штрафовать нельзя стеснятьсяРешить данную проблему, по мнению экспертов, можно с помощью усиления административного контроля. Петров подчеркнул, что в правилах благоустройства четко прописан механизм привлечения недобросовестного собственника к ответственности, вопрос в том, как его применяют на практике."Когда мы выясняем у муниципальных образований, как работает этот механизм в тех же селах, нам говорят, что сельские главы стесняются своим соседям сказать, потом же выборы будут, – отметил Петров. – Если ты уже отвечаешь за свое село, свой поселок - нечего стесняться, потому что есть добросовестные люди, а есть недобросовестные люди. Со вторыми стесняться не надо".Вместе с тем администрации муниципальных образований должны работать над формированием земельных участков, содержание которых будет закрепляться за определенным собственником."Если взять Белогорск, у них сформированы все земельные участки, – привел пример Петров. – Жители многоквартирных жилых дом, собственники, обязаны привести свою территорию в порядок, это считается общим имуществом, и они отвечают за это".Личный контрольПри этом оба эксперта заметили, что с тех пор, как главы муниципальных образований стали проводить обход территорий и лично контролировать ситуацию, многие проблемы благоустройства стали решаться."Личный контроль – это всегда серьезный фактор. Он очень способствует и помогает, поэтому нечего сидеть в кабинетах, надо подсказывать, командовать и руководить всеми процессами", - убежден Петров.По его словам, следующим этапом могло бы стать возвращение к советской практике создания комитетов во главе с председателем из числа жителей улицы или квартала, которые не только знали всех соседей и проблемы территории, но и официально могли выдавать предписания для их устранения.Читайте также РИА Новости Крым:Как повлиять на управляющую компаниюКто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зимеАксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма

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