https://crimea.ria.ru/20230202/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-meram-gorodov-kryma-1126724952.html
Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T11:39
2023-02-02T11:39
2023-02-02T11:45
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сергей аксенов
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джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. На совещании по проблемным вопросам муниципалитетов республики он отметил, что наиболее острая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилась в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое и Ялте."В числе основных проблем – уборка территорий и ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезка зеленых насаждений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.Глава Крыма призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, подчеркнул Аксенов.На исправление ситуации в муниципалитетах сотрудникам администраций дали десять дней. После этого будет вынесено решения об объявлении взысканий.Ранее главы муниципалитетов получили возможность до конца января решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. К 1 февраля совместно с курирующими вице-премьерами они должны были обеспечить охват всех текущих задач по благоустройству, организации уборки и уличного освещения, а также соблюдения расписания движения общественного транспорта.Также Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендациям не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу Жилинспекции КрымаВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – АксеновАксенов поддержал конфискацию имущества у оскорбляющих Россию граждан
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крым, сергей аксенов, политика, городская среда, жкх, симферополь, керчь, феодосия, джанкой, ялта, жкх крыма и севастополя
Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
Аксенов дал главам крымских городов 10 дней на исправление ошибок: далее пойдут взыскания
11:39 02.02.2023 (обновлено: 11:45 02.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач.
На совещании по проблемным вопросам муниципалитетов республики он отметил, что наиболее острая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилась в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое и Ялте.
"В числе основных проблем – уборка территорий и ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора, содержание и обрезка зеленых насаждений", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава Крыма призвал мэров городов принимать активное участие в процессе – чаще делать обходы и оперативно принимать решения на местах. Большинство задач зачастую можно решить при личном участии руководителя, подчеркнул Аксенов.
На исправление ситуации в муниципалитетах сотрудникам администраций дали десять дней. После этого будет вынесено решения об объявлении взысканий.
Ранее главы муниципалитетов получили возможность до конца января
решить проблемные вопросы своих населенных пунктов. К 1 февраля совместно с курирующими вице-премьерами они должны были обеспечить охват всех текущих задач по благоустройству, организации уборки и уличного освещения, а также соблюдения расписания движения общественного транспорта.
Также Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций
, которые вопреки его рекомендациям не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов.
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