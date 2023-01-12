https://crimea.ria.ru/20230112/nikakikh-otpuskov-aksenov-ustroil-vyvolochku-meram-v-krymu-1126357248.html

Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в Крыму

Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в Крыму - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов. Руководитель региона запретил главам администраций уходить в отпуск, пока не будут решены основные проблемы городов и районов, а тех, кто не справится до 1 апреля, пригрозил уволить."Рекомендовал главам администраций посвятить новогодние каникулы работе и решению вопросов населения. Советом никто не воспользовался и свои прямые обязанности, в том числе по организации уборки, покоса и озеленения общественных территорий, не выполнил. Поэтому никаких отпусков не будет, пока руководители не сделают свой муниципалитет образцово-показательным", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики поручил всем вице-премьерам посетить подшефные территории и дать оценку проводимой там работе. Он отметил, что "ценность глав администраций не в том, чтобы делегировать задачи, а в том, чтобы лично запустить все механизмы для грамотного решения острых проблем".Аксенов также пригрозил увольнением тем мэрам, которые не справятся с задачами в ближайшие два с половиной месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу Жилинспекции КрымаУльтиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленениеГлава администрации района в Крыму уволилась после визита Аксенова

https://crimea.ria.ru/20220908/aksenov-uvolil-direktora-glavnogo-upravleniya-kapstroitelstva-kryma-1124446418.html

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2023

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крым, сергей аксенов, политика, городская среда, общество, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма