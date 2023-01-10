https://crimea.ria.ru/20230110/aksenov-uvolil-glavu-zhilinspektsii-kryma-1126319758.html

Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма

Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Элину Акулову от должности начальника Инспекции по жилищному надзору республики. Указ опубликован на портале правительства... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T13:01

2023-01-10T13:01

2023-01-10T13:04

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

инспекция по жилищному надзору республики крым

элина акулова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Элину Акулову от должности начальника Инспекции по жилищному надзору республики. Указ опубликован на портале правительства РК.Согласно указу, Акулова уволена по собственному желанию на основании поданного ею заявления.Элина Акулова возглавила Жилинспецкию Крыма в июне 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя начальника Инспекции по жилнадзору – заместителя главного государственного инспектора РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве СевастополяГлава Белогорского района Крыма подала в отставкуВ Крыму назначен новый министр сельского хозяйства

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, инспекция по жилищному надзору республики крым, элина акулова