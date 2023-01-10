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Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Элину Акулову от должности начальника Инспекции по жилищному надзору республики. Указ опубликован на портале правительства... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T13:01
2023-01-10T13:01
2023-01-10T13:04
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
инспекция по жилищному надзору республики крым
элина акулова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Элину Акулову от должности начальника Инспекции по жилищному надзору республики. Указ опубликован на портале правительства РК.Согласно указу, Акулова уволена по собственному желанию на основании поданного ею заявления.Элина Акулова возглавила Жилинспецкию Крыма в июне 2019 года. Ранее она занимала должность заместителя начальника Инспекции по жилнадзору – заместителя главного государственного инспектора РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев рассказал о кадровых изменениях в правительстве СевастополяГлава Белогорского района Крыма подала в отставкуВ Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, инспекция по жилищному надзору республики крым, элина акулова
Аксенов уволил главу Жилинспекции Крыма
Аксенов уволил главу Инспекции по жилищному надзору Крыма Элину Акулову
13:01 10.01.2023 (обновлено: 13:04 10.01.2023)