https://crimea.ria.ru/20221018/v-krymu-naznachen-novyy-ministr-selskogo-khozyaystva-1124959204.html
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T15:28
2022-10-18T15:28
2022-10-18T15:29
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/16/1121503024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6bc5c00c153689bcd2f96d2491dd2e1f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Уточняется, что назначение проходит с испытательным сроком в три месяца.В 1995 году Андрей Савчук окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал специалистом в цеху плодоовощеводства и переработки продукции в колхозе "Победа" Советского района республики. В 1995 года получил должность инженера. С 2009 года по 2010 год работал инженером в ЧП "ЮРОСТ-КРЫМ". В 2011 создал сельхозпредприятие. Женат, имеет дочь.На данный момент Андрей Савчук является соучредителем крупного предприятия в сфере семеноводства в Советском районе республики, которое занимается выращиванием и реализацией семян ячменя, пшеницы, гороха, льна, кориандра и других культур, а также научной деятельностью по испытанию средств защиты растений.Отставка бывшего министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля была принята 3 августа. Он возглавил минсельхоз в конце мая этого года.
https://crimea.ria.ru/20220803/krym-ostalsya-bez-ministra-selskogo-khozyaystva-1124049302.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/16/1121503024_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_479376149a4a7049998c1399c1f5618a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сельское хозяйство
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
Аксенов назначил Андрея Савчука министром сельского хозяйства Крыма
15:28 18.10.2022 (обновлено: 15:29 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Савчука Андрея Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра сельского хозяйства РК", – сказано в документе.
Уточняется, что назначение проходит с испытательным сроком в три месяца.
В 1995 году Андрей Савчук окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал специалистом в цеху плодоовощеводства и переработки продукции в колхозе "Победа" Советского района республики. В 1995 года получил должность инженера. С 2009 года по 2010 год работал инженером в ЧП "ЮРОСТ-КРЫМ". В 2011 создал сельхозпредприятие. Женат, имеет дочь.
На данный момент Андрей Савчук является соучредителем крупного предприятия в сфере семеноводства в Советском районе республики, которое занимается выращиванием и реализацией семян ячменя, пшеницы, гороха, льна, кориандра и других культур, а также научной деятельностью по испытанию средств защиты растений.
Отставка
бывшего министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля была принята 3 августа. Он возглавил минсельхоз в конце мая этого года.