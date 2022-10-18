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В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства
Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T15:28
2022-10-18T15:29
крым
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Уточняется, что назначение проходит с испытательным сроком в три месяца.В 1995 году Андрей Савчук окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал специалистом в цеху плодоовощеводства и переработки продукции в колхозе "Победа" Советского района республики. В 1995 года получил должность инженера. С 2009 года по 2010 год работал инженером в ЧП "ЮРОСТ-КРЫМ". В 2011 создал сельхозпредприятие. Женат, имеет дочь.На данный момент Андрей Савчук является соучредителем крупного предприятия в сфере семеноводства в Советском районе республики, которое занимается выращиванием и реализацией семян ячменя, пшеницы, гороха, льна, кориандра и других культур, а также научной деятельностью по испытанию средств защиты растений.Отставка бывшего министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля была принята 3 августа. Он возглавил минсельхоз в конце мая этого года.
https://crimea.ria.ru/20220803/krym-ostalsya-bez-ministra-selskogo-khozyaystva-1124049302.html
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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сельское хозяйство
В Крыму назначен новый министр сельского хозяйства

Аксенов назначил Андрея Савчука министром сельского хозяйства Крыма

15:28 18.10.2022 (обновлено: 15:29 18.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Новым министром сельского хозяйства Крыма стал Андрей Савчук. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Назначить Савчука Андрея Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра сельского хозяйства РК", – сказано в документе.
Уточняется, что назначение проходит с испытательным сроком в три месяца.
Совет министров Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 13:12
Крым остался без министра сельского хозяйства
В 1995 году Андрей Савчук окончил Крымский сельскохозяйственный институт по специальности механизация сельского хозяйства. Трудовую деятельность начал специалистом в цеху плодоовощеводства и переработки продукции в колхозе "Победа" Советского района республики. В 1995 года получил должность инженера. С 2009 года по 2010 год работал инженером в ЧП "ЮРОСТ-КРЫМ". В 2011 создал сельхозпредприятие. Женат, имеет дочь.
На данный момент Андрей Савчук является соучредителем крупного предприятия в сфере семеноводства в Советском районе республики, которое занимается выращиванием и реализацией семян ячменя, пшеницы, гороха, льна, кориандра и других культур, а также научной деятельностью по испытанию средств защиты растений.
Отставка бывшего министра сельского хозяйства Крыма Юрия Мигаля была принята 3 августа. Он возглавил минсельхоз в конце мая этого года.
 
КрымСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяСельское хозяйство
 
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