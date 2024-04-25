https://crimea.ria.ru/20240425/strizhka-i-remont-zhivotnye-krymskikh-zooparkov-gotovyatsya-k-letu-1136851309.html

Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету

Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету

В Крыму в этом году зима не была холодной, да и весна порадовала – тепло пришло раньше обычного. Люди куртки сменили на футболки. "Раздеваются" и животные. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T21:13

2024-04-25T21:13

2024-04-25T21:13

животные

бахчисарай

бахчисарайский парк миниатюр

видео

альпака

первый бегемот в крыму

новости крыма

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В Крыму в этом году зима не была холодной, да и весна порадовала – тепло пришло раньше обычного. Люди куртки сменили на футболки. "Раздеваются" и животные.В Бахчисарайском парке в начале мая регулярно стригут верблюдов и лам, теперь же из-за ранней весны эти сроки сдвинулись дней на десять.Альпаки по-разному реагируют на "обновление гардероба": кто-то жалостливо пищит, кто-то лежит спокойно. Но даже если животному не очень приятен процесс, то результат его порадует: будет красиво, не жарко, да и от паразитов стрижка – отличное избавление.Если ламы меняют свой внешний облик, то бегемот себе верен: Соне худеть нельзя, чтоб не терять красоту, вот она и старается: ест за троих – и кабачки, и картошку, и тыкву. И даже лук идет в ход! То есть в большую гиппопотамовую пасть!Показать свою шикарную фигуру бегемотица выходит в летний вольер. Он уже подготовлен для экзотического животного: в бассейне для "речной лошади" обновили оборудование для очистки воды.А 21-летний морж Салтан уже ждет не дождется, когда зрителей у его вольера-бассейна станет больше. Ведь Салтан – бывший циркач, он скучает по разным трюкам. И очень ждет свою публику!

бахчисарай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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