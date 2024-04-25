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Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету
Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету
В Крыму в этом году зима не была холодной, да и весна порадовала – тепло пришло раньше обычного. Люди куртки сменили на футболки. "Раздеваются" и животные. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T21:13
2024-04-25T21:13
животные
бахчисарай
бахчисарайский парк миниатюр
видео
альпака
первый бегемот в крыму
новости крыма
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В Крыму в этом году зима не была холодной, да и весна порадовала – тепло пришло раньше обычного. Люди куртки сменили на футболки. "Раздеваются" и животные.В Бахчисарайском парке в начале мая регулярно стригут верблюдов и лам, теперь же из-за ранней весны эти сроки сдвинулись дней на десять.Альпаки по-разному реагируют на "обновление гардероба": кто-то жалостливо пищит, кто-то лежит спокойно. Но даже если животному не очень приятен процесс, то результат его порадует: будет красиво, не жарко, да и от паразитов стрижка – отличное избавление.Если ламы меняют свой внешний облик, то бегемот себе верен: Соне худеть нельзя, чтоб не терять красоту, вот она и старается: ест за троих – и кабачки, и картошку, и тыкву. И даже лук идет в ход! То есть в большую гиппопотамовую пасть!Показать свою шикарную фигуру бегемотица выходит в летний вольер. Он уже подготовлен для экзотического животного: в бассейне для "речной лошади" обновили оборудование для очистки воды.А 21-летний морж Салтан уже ждет не дождется, когда зрителей у его вольера-бассейна станет больше. Ведь Салтан – бывший циркач, он скучает по разным трюкам. И очень ждет свою публику!
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
животные, бахчисарай, бахчисарайский парк миниатюр, видео, альпака, первый бегемот в крыму, новости крыма, видео
Стрижка и ремонт: животные крымских зоопарков готовятся к лету

Экзотические животные в Крыму готовятся к летнему туристическому сезону

21:13 25.04.2024
 
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В Крыму в этом году зима не была холодной, да и весна порадовала – тепло пришло раньше обычного. Люди куртки сменили на футболки. "Раздеваются" и животные.
В Бахчисарайском парке в начале мая регулярно стригут верблюдов и лам, теперь же из-за ранней весны эти сроки сдвинулись дней на десять.
Альпаки по-разному реагируют на "обновление гардероба": кто-то жалостливо пищит, кто-то лежит спокойно. Но даже если животному не очень приятен процесс, то результат его порадует: будет красиво, не жарко, да и от паразитов стрижка – отличное избавление.
Если ламы меняют свой внешний облик, то бегемот себе верен: Соне худеть нельзя, чтоб не терять красоту, вот она и старается: ест за троих – и кабачки, и картошку, и тыкву. И даже лук идет в ход! То есть в большую гиппопотамовую пасть!
Показать свою шикарную фигуру бегемотица выходит в летний вольер. Он уже подготовлен для экзотического животного: в бассейне для "речной лошади" обновили оборудование для очистки воды.
А 21-летний морж Салтан уже ждет не дождется, когда зрителей у его вольера-бассейна станет больше. Ведь Салтан – бывший циркач, он скучает по разным трюкам. И очень ждет свою публику!
 
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