https://crimea.ria.ru/20230207/krym-pod-snegom-chto-proiskhodit-na-dorogakh-poluostrova-1126822927.html

Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова

Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова

Снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом во... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T10:12

2023-02-07T10:12

2023-02-07T10:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом во вторник утром сообщает в пресс-службе МЧС региона.Обстановка на дорогах"Ситуация на автомобильных дорогах Республики Крым стабильна. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. Состояние покрытия дорог: Ангарский перевал: - 7, снег; Грушевский перевал: -4, снег. За прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что вся спасательная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия. Экстренные службы следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени.Спасение из снежного пленаЗа прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждалсяСитуация в СимферополеПо данным администрации Симферополя, в ночную смену проезжую часть городских улиц обрабатывали 12 комбинированных дорожных машин. Днем работу продолжили восемь единиц спецтехники.Погода в Крыму на вторникВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, во вторник на полуострове пройдет снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха днем составит от -5 до 0 градусовЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "парализовали" 9-балльные пробкиРежим повышенной готовности введен в СимферополеВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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