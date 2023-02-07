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Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова
Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова
Снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом во... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T10:12
2023-02-07T10:12
2023-02-07T10:12
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом во вторник утром сообщает в пресс-службе МЧС региона.Обстановка на дорогах"Ситуация на автомобильных дорогах Республики Крым стабильна. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. Состояние покрытия дорог: Ангарский перевал: - 7, снег; Грушевский перевал: -4, снег. За прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что вся спасательная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия. Экстренные службы следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени.Спасение из снежного пленаЗа прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждалсяСитуация в СимферополеПо данным администрации Симферополя, в ночную смену проезжую часть городских улиц обрабатывали 12 комбинированных дорожных машин. Днем работу продолжили восемь единиц спецтехники.Погода в Крыму на вторникВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, во вторник на полуострове пройдет снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха днем составит от -5 до 0 градусовЧитайте также на РИА Новости Крым:Симферополь "парализовали" 9-балльные пробкиРежим повышенной готовности введен в СимферополеВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, симферополь, погода в крыму, крымская погода, транспорт, мчс крыма
Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова
МЧС Крыма: чрезвычайных ситуаций из-за снегопада в республике не зафиксировано
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Снегопад не вызвал чрезвычайных ситуаций в Крыму, оперативная обстановка остается стабильной, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Об этом во вторник утром сообщает в пресс-службе МЧС региона.
Обстановка на дорогах
"Ситуация на автомобильных дорогах Республики Крым стабильна. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. Состояние покрытия дорог: Ангарский перевал: - 7, снег; Грушевский перевал: -4, снег. За прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что вся спасательная техника готова к реагированию на чрезвычайные происшествия. Экстренные службы следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени.
Спасение из снежного плена
За прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.
Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждался
Ситуация в Симферополе
По данным администрации Симферополя, в ночную смену проезжую часть городских улиц обрабатывали 12 комбинированных дорожных машин. Днем работу продолжили восемь единиц спецтехники.
"Этой ночью обработали основные проездные магистрали города, чтобы обеспечить движение общественного транспорта. Днем усиливаем работу по периферийным улицам. За прошедшие сутки использовали порядка 200 тонн реагента", - рассказал директор муниципального учреждения "Город" Антон Гумен.
Погода в Крыму на вторник
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным гидрометцентра, во вторник на полуострове пройдет снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица. Также ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25-30 м/с. Температура воздуха днем составит от -5 до 0 градусов
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