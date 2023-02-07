https://crimea.ria.ru/20230207/v-kerchenskom-prolive-2-metrovye-volny-nachalos-obledenenie-sudov-1126826284.html

В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов

В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов

Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и волнения моря, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T11:06

2023-02-07T11:06

2023-02-07T11:06

керченская паромная переправа

керченский пролив

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штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и волнения моря, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщают пресс-службы МЧС и Минтранса России.Шторм в Керченском проливеШтормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Из-за усиления ветра и волнения моря паромы перестали курсировать через Керченский пролив. По состоянию на утро вторника транспортные и пассажирские перевозки на них также не осуществляются."Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 6 по 7 февраля паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись. По проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с", - проинформировали в Минтрансе России.Согласно прогнозу Росгидромета, 7 февраля ожидается северо-восточный ветер, временами снег, метель."Высота волн 1,3-2 метра, наблюдается медленное обледенение судов. Температура воздуха -2…-4 градуса, воды в море +1", - проинформировали в ведомстве.Очередь на Керченской переправеПо состоянию на утро 6 февраля в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны находились 57 машин. Все ожидающие паромов стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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