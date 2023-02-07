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В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов
В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов
Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и волнения моря, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T11:06
2023-02-07T11:06
керченская паромная переправа
керченский пролив
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транспорт
керчь
кубань
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и волнения моря, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщают пресс-службы МЧС и Минтранса России.Шторм в Керченском проливеШтормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Из-за усиления ветра и волнения моря паромы перестали курсировать через Керченский пролив. По состоянию на утро вторника транспортные и пассажирские перевозки на них также не осуществляются."Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 6 по 7 февраля паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись. По проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с", - проинформировали в Минтрансе России.Согласно прогнозу Росгидромета, 7 февраля ожидается северо-восточный ветер, временами снег, метель."Высота волн 1,3-2 метра, наблюдается медленное обледенение судов. Температура воздуха -2…-4 градуса, воды в море +1", - проинформировали в ведомстве.Очередь на Керченской переправеПо состоянию на утро 6 февраля в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны находились 57 машин. Все ожидающие паромов стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
https://crimea.ria.ru/20230206/uragan-nakroet-kuban-1126805461.html
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В Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов

Минтранс: в Керченском проливе поднялись 2-метровые волны и началось обледенение судов

11:06 07.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и волнения моря, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщают пресс-службы МЧС и Минтранса России.
"Работа паромной переправы в Керчи приостановлена из-за плохой погоды и сильного ветра до 20 м/с", - сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.

Шторм в Керченском проливе

Штормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Из-за усиления ветра и волнения моря паромы перестали курсировать через Керченский пролив. По состоянию на утро вторника транспортные и пассажирские перевозки на них также не осуществляются.
"Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 6 по 7 февраля паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись. По проливу сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с", - проинформировали в Минтрансе России.
Согласно прогнозу Росгидромета, 7 февраля ожидается северо-восточный ветер, временами снег, метель.
"Высота волн 1,3-2 метра, наблюдается медленное обледенение судов. Температура воздуха -2…-4 градуса, воды в море +1", - проинформировали в ведомстве.
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Вчера, 12:19
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Очередь на Керченской переправе

По состоянию на утро 6 февраля в очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны находились 57 машин. Все ожидающие паромов стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы.
На парковке дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
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