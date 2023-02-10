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Крым в снегу: сколько воды получит Крым и есть ли угроза подтоплений

Крым в снегу: сколько воды получит Крым и есть ли угроза подтоплений - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Крым в снегу: сколько воды получит Крым и есть ли угроза подтоплений

Угрозы подтоплений в Крыму в случае потепления нет, и даже напротив - водохранилища естественного стока могут недополучить объемы воды, поскольку в крымских... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T07:01

2023-02-10T07:01

2023-02-10T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Угрозы подтоплений в Крыму в случае потепления нет, и даже напротив - водохранилища естественного стока могут недополучить объемы воды, поскольку в крымских горах толщина снежного покрова не везде достигает нормы. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Наталья Охременко.Запасы невеликиПоскольку запасы снега невелики, и в ближайшие десять дней, по словам гидролога, нет никаких предпосылок к таянию, за это время будут наблюдаться его большие потери из-за испарения, вымерзания и выветривания."Чем дольше он будут лежать и не начнет таять, тем больше его пропадет. Сейчас наполненность водохранилищ разная: где-то объем достаточный, а где-то воды мало. Но, конечно, это не та ситуация, когда была засуха и все водохранилища были опустошены. Дальнейшее наполнение водохранилищ будет зависеть от того, как быстро начнется потепление. Иначе будут очень большие потери и мы практически не получим воды ", — поясняет специалист.Снег в Крыму еще будетПока потепления в Крыму не прогнозируют, зимний характер погоды сохранится в течение недели. По словам руководителя крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, самыми холодными окажутся две следующие ночи:В этой связи таяния снежного покрова в горах не произойдет, но зато запасы снега еще пополнятся. "Большой" снегопад снова придет в Крым 14 и 15 февраля:"Во вторник и среду территорию полуострова посетит очередной холодный фронтальный раздел. Ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, до 15-20 метров в секунду. Ночные температуры 1…6 градусов мороза, дневные от -2 для степных районах до +3 на Южнобережье. В четверг-пятницу осадки прекратятся, но усилятся ночные морозы ", — рассказала РИА Новости Крым Любецкая.В Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение, идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели вытащили из снега 22 машиныСнежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам КрымаНепогода оставила часть Крыма без света

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

вода крыма, наталья охременко, крымский гидрометцентр, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости, новости крыма