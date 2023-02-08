https://crimea.ria.ru/20230208/snezhnye-peremety-zablokirovali-dvizhenie-esche-po-dvum-dorogam-kryma-1126860265.html

Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма

Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма

Движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина ограничено из-за снежных переметов, работают дорожники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T17:06

2023-02-08T17:06

2023-02-08T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина ограничено из-за снежных переметов, работают дорожники. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора.Кроме того, затруднено движение по автодорогам Черноморского и Сакского районов. Сюда направлено дополнительное количество дорожной техники, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма."В результате выпадения обильных осадков, усиления ветра, образования гололедицы и снежных заносов затруднено движение по автомобильным дорогам Черноморского и Сакского районов в направлении Мирного. Предупреждаем, что движение по отдельным участкам дорог ограничивается на период расчистки дорожного покрытия от снега", - предупредили в Службе автодорог.Водителей призывают заранее планировать свой маршрут с учетом актуальной обстановки.Ограничение движения транспорта в КрымуВ Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории."Поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое–Мирный, Мирный–Евпатория и Черноморское–Знаменское", – сообщили ранее в пресс-службе МЧС Крыма.Накануне также сообщалось о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.Штормовая погода в КрымуВ Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В регионе идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из снежных заносов вызволили семь машинНа западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопадаНепогода оставила часть Крыма без света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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