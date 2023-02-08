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Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
Движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина ограничено из-за снежных переметов, работают дорожники. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T17:06
2023-02-08T17:06
2023-02-08T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина ограничено из-за снежных переметов, работают дорожники. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора.Кроме того, затруднено движение по автодорогам Черноморского и Сакского районов. Сюда направлено дополнительное количество дорожной техники, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма."В результате выпадения обильных осадков, усиления ветра, образования гололедицы и снежных заносов затруднено движение по автомобильным дорогам Черноморского и Сакского районов в направлении Мирного. Предупреждаем, что движение по отдельным участкам дорог ограничивается на период расчистки дорожного покрытия от снега", - предупредили в Службе автодорог.Водителей призывают заранее планировать свой маршрут с учетом актуальной обстановки.Ограничение движения транспорта в КрымуВ Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории."Поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое–Мирный, Мирный–Евпатория и Черноморское–Знаменское", – сообщили ранее в пресс-службе МЧС Крыма.Накануне также сообщалось о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.Штормовая погода в КрымуВ Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В регионе идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из снежных заносов вызволили семь машинНа западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопадаНепогода оставила часть Крыма без света
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Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма
Крымавтодор: снег ограничил проезд по дорогам Алушта – Феодосия и Судак –Солнечная долина
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Движение по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина ограничено из-за снежных переметов, работают дорожники. Об этом сообщили в пресс-службе Крымавтодора.
"На 16:00 временно ограничено движение на участках автодорог Алушта–Судак–Феодосия от Солнечной Долины до поворота на Краснокаменку, и на дороге Судак–Солнечная Долина. Работают наши дорожники, устраняя последствия снежных переметов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, затруднено движение по автодорогам Черноморского и Сакского районов. Сюда направлено дополнительное количество дорожной техники, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
"В результате выпадения обильных осадков, усиления ветра, образования гололедицы и снежных заносов затруднено движение по автомобильным дорогам Черноморского и Сакского районов в направлении Мирного. Предупреждаем, что движение по отдельным участкам дорог ограничивается на период расчистки дорожного покрытия от снега", - предупредили в Службе автодорог.
Водителей призывают заранее планировать свой маршрут с учетом актуальной обстановки.
Ограничение движения транспорта в Крыму
В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение
транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории.
"Поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое–Мирный, Мирный–Евпатория и Черноморское–Знаменское", – сообщили ранее в пресс-службе МЧС Крыма.
Накануне также сообщалось
о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.
Штормовая погода в Крыму
В Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В регионе идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.
Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает
третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.
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