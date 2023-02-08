Рейтинг@Mail.ru
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T10:07
2023-02-08T10:07
керченская паромная переправа
новости крыма
крым
керченский пролив
транспорт
керчь
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121795840_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_5b54869409fb250db575195288a8590d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минтранс России.Погода в Керченском проливеВ Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 14-19 м/сек, местами порывы достигают 24 м/сек.В Росгидромете уточнили, что штормовая погода сохранится на протяжении среды, 8 февраля. Прогнозируется северо-восточный ветер 14-19 м/сек с порывами до 24 м/сек, местами небольшой снегопад, видимость хорошая.При этом высота волн будет достигать 1,3-1,5 метров, продолжится медленное обледенение судов, температура воздуха -1…-3 градуса, температура воды в море +1…-2 градуса.Штормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Работу паромов пришлось приостановить из-за сильного ветра и высоких волн. Во вторник из-за ураганного ветра и обледенения судов перевозки также не осуществлялись.Очередь на Керченской переправеНа одиннадцати накопительных площадках в Темрюкском районе возобновления работы паромов ожидают 175 большегрузов."Районной администрацией развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева и питания", – сообщает в пресс-служба краевого главка МЧС.В течение суток в регионе ожидается снег с метелью, ветер до 22 м/с и гололедица. На участке от Анапы до Геленджика сила ветра будет достигать 34 м/с, возможны ураганные порывы до 38 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
крым
керченский пролив
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121795840_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_08c693dce14255c56ff954d2b6744888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, новости крыма, крым, керченский пролив, транспорт, керчь, кубань
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Обледенение судов и ураганные порывы: Керченская паромная переправа продолжает стоять

10:07 08.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минтранс России.

Погода в Керченском проливе

В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 14-19 м/сек, местами порывы достигают 24 м/сек.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 7 по 8 февраля паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществлялись", – говорится в сообщении Минтранса.

В Росгидромете уточнили, что штормовая погода сохранится на протяжении среды, 8 февраля. Прогнозируется северо-восточный ветер 14-19 м/сек с порывами до 24 м/сек, местами небольшой снегопад, видимость хорошая.
При этом высота волн будет достигать 1,3-1,5 метров, продолжится медленное обледенение судов, температура воздуха -1…-3 градуса, температура воды в море +1…-2 градуса.
Штормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Работу паромов пришлось приостановить из-за сильного ветра и высоких волн. Во вторник из-за ураганного ветра и обледенения судов перевозки также не осуществлялись.

Очередь на Керченской переправе

На одиннадцати накопительных площадках в Темрюкском районе возобновления работы паромов ожидают 175 большегрузов.
"Районной администрацией развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева и питания", – сообщает в пресс-служба краевого главка МЧС.
В течение суток в регионе ожидается снег с метелью, ветер до 22 м/с и гололедица. На участке от Анапы до Геленджика сила ветра будет достигать 34 м/с, возможны ураганные порывы до 38 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
Крым под снегом: что происходит на дорогах полуострова
В Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде
 
Керченская паромная переправаНовости КрымаКрымКерченский проливТранспортКерчьКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Национальные проекты: как меняется жизнь крымчан?
10:59Взрывы газа в Крыму и России: крупнейшие ЧП за последние годы
10:51Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:35Почему умерли дельфины в Севастополе 2:26
10:20Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
10:07Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
09:52Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч человек
09:41Почему спортсмены из России могут бойкотировать Олимпиаду 2024 – мнение
09:08Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
08:45Цифровая безопасность: эксперт назвал самые ненадежные пароли
08:23Что заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
07:54В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю
07:23Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
07:01Эксперт объяснил опасность захода войск Польши на Западную Украину
00:01Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 8 февраля
22:09Главные новости и заявления дня: 7 февраля
21:48Главные новости Крыма: 7 февраля
21:22Взрыв в пятиэтажке в Тульской области: что известно на данный момент
20:53В Керчи поврежден магистральный водовод – без воды 800 человек
Лента новостейМолния