https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html

Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе

Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T10:07

2023-02-08T10:07

2023-02-08T10:07

керченская паромная переправа

новости крыма

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа стоит из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Минтранс России.Погода в Керченском проливеВ Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение в связи с северо-восточным ветром 14-19 м/сек, местами порывы достигают 24 м/сек.В Росгидромете уточнили, что штормовая погода сохранится на протяжении среды, 8 февраля. Прогнозируется северо-восточный ветер 14-19 м/сек с порывами до 24 м/сек, местами небольшой снегопад, видимость хорошая.При этом высота волн будет достигать 1,3-1,5 метров, продолжится медленное обледенение судов, температура воздуха -1…-3 градуса, температура воды в море +1…-2 градуса.Штормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Работу паромов пришлось приостановить из-за сильного ветра и высоких волн. Во вторник из-за ураганного ветра и обледенения судов перевозки также не осуществлялись.Очередь на Керченской переправеНа одиннадцати накопительных площадках в Темрюкском районе возобновления работы паромов ожидают 175 большегрузов."Районной администрацией развернуто четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева и питания", – сообщает в пресс-служба краевого главка МЧС.В течение суток в регионе ожидается снег с метелью, ветер до 22 м/с и гололедица. На участке от Анапы до Геленджика сила ветра будет достигать 34 м/с, возможны ураганные порывы до 38 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКрым под снегом: что происходит на дорогах полуостроваВ Севастополе ждут мороз и снег: как город готов к непогоде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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