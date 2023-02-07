https://crimea.ria.ru/20230207/na-zapade-kryma-vremenno-zakryli-uchastok-dorogi-iz-za-snegopada-1126838836.html

На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада

На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада - РИА Новости Крым, 07.02.2023

На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада

Движение машин по дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма затруднено из-за сильного снегопада, участок дороги временно... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T20:02

2023-02-07T20:02

2023-02-07T20:02

погода

крымская погода

общество

симферополь

городская среда

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110093/32/1100933235_0:289:3078:2020_1920x0_80_0_0_39b72c21c4e2230dbba5e38dfc6ea7c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Движение машин по дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма затруднено из-за сильного снегопада, участок дороги временно перекрыли для расчистки дорожного покрытия. Об этом сообщает Служба автодорог республики.Дорогу чистят 18 машинПо данным службы, для расчистки дорожного покрытия в Черноморском районе задействовано 18 единиц специализированной дорожной техники.В связи с ухудшением погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении, а также выезжать на автомобилях только с зимней резиной.Машины в снежных заносахРанее в МЧС Крыма сообщили, что за прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов в Черноморском районе. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждался.Погода в Крыму на среду8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными. Кроме того, ожидается метель и гололедица, в горах сильная изморозь", – говорится в сообщении. Также специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

https://crimea.ria.ru/20230207/krym-pod-snegom-chto-proiskhodit-na-dorogakh-poluostrova-1126822927.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, общество, симферополь, городская среда, новости крыма, крым