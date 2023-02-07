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На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада - РИА Новости Крым, 07.02.2023
На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
Движение машин по дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма затруднено из-за сильного снегопада, участок дороги временно... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T20:02
2023-02-07T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Движение машин по дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма затруднено из-за сильного снегопада, участок дороги временно перекрыли для расчистки дорожного покрытия. Об этом сообщает Служба автодорог республики.Дорогу чистят 18 машинПо данным службы, для расчистки дорожного покрытия в Черноморском районе задействовано 18 единиц специализированной дорожной техники.В связи с ухудшением погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении, а также выезжать на автомобилях только с зимней резиной.Машины в снежных заносахРанее в МЧС Крыма сообщили, что за прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов в Черноморском районе. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждался.Погода в Крыму на среду8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными. Кроме того, ожидается метель и гололедица, в горах сильная изморозь", – говорится в сообщении. Также специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
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На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада

Участок дороги в Черноморском районе Крыма временно закрыли для расчистки от снега

20:02 07.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Движение машин по дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма затруднено из-за сильного снегопада, участок дороги временно перекрыли для расчистки дорожного покрытия. Об этом сообщает Служба автодорог республики.

Дорогу чистят 18 машин

"В связи с сильным снегопадом и порывистым ветром затруднено движение по автомобильной дороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе. На участке дороги до села Громово временно ограничено движение автомобильного транспорта на период расчистки дорожного покрытия от снега", - говорится в сообщении.
По данным службы, для расчистки дорожного покрытия в Черноморском районе задействовано 18 единиц специализированной дорожной техники.
В связи с ухудшением погодных условий дорожники просят водителей воздержаться от поездок в этом направлении, а также выезжать на автомобилях только с зимней резиной.

Машины в снежных заносах

Ранее в МЧС Крыма сообщили, что за прошедшие сутки спасатели шесть раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов в Черноморском районе. Так, на трассе Черноморское – Евпатория в снежном плену оказались три автомобиля. Спасатели совместно с сотрудниками ГИБДД с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали застрявшие авто.
Также поздно вечером в понедельник сотрудники "КРЫМ-СПАС" вытащили машину из снежного заноса на дороге Черноморское – Оленевка. В медицинской помощи никто не нуждался.

Погода в Крыму на среду

8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными. Кроме того, ожидается метель и гололедица, в горах сильная изморозь", – говорится в сообщении. Также специалисты прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
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