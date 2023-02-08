https://crimea.ria.ru/20230208/gde-v-krymu-iz-za-nepogody-ogranichili-dvizhenie-transporta-1126851111.html

Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта

Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта

В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T12:14

2023-02-08T12:14

2023-02-08T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Об этом сообщает МЧС Крыма.Ограничение движенияВечером во вторник также сообщалось о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.Вместе с тем, ситуация в регионе остается стабильной. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Погода в КрымуНакануне в региональном гидрометцентре сообщили, что 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными.Экстренные службы и муниципалитеты ведут мониторинг сложных участков дорог. В МЧС Крыма, в свою очередь, призывают крымчан воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Руководителям автотранспортных предприятий рекомендуют следить за изменениями погодных условий и усилить инструктаж водителей междугородних рейсов общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым: Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраляРежим повышенной готовности введен в СимферополеВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет

https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html

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сакский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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