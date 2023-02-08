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Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта
Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта
В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T12:14
2023-02-08T12:14
ситуация на дорогах крыма
крым
мчс крыма
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крымская погода
евпатория
черноморский район
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Об этом сообщает МЧС Крыма.Ограничение движенияВечером во вторник также сообщалось о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.Вместе с тем, ситуация в регионе остается стабильной. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Погода в КрымуНакануне в региональном гидрометцентре сообщили, что 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными.Экстренные службы и муниципалитеты ведут мониторинг сложных участков дорог. В МЧС Крыма, в свою очередь, призывают крымчан воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Руководителям автотранспортных предприятий рекомендуют следить за изменениями погодных условий и усилить инструктаж водителей междугородних рейсов общественного транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым: Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраляРежим повышенной готовности введен в СимферополеВ снежной ловушке: в Крыму две машины слетели в кювет
https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html
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Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспорта

В Крыму ограничили движение на дорогах в Евпатории, Сакском и Черноморском районах

12:14 08.02.2023
 
© МЧС Республики КрымРабота МЧС на заснеженных дорогах Крыма
Работа МЧС на заснеженных дорогах Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Об этом сообщает МЧС Крыма.

Ограничение движения

"Поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское", – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства в среду.

Вечером во вторник также сообщалось о затрудненном движение на автодороге Черноморское – Громово – Знаменка в Черноморском районе на западе Крыма. Участок трассы перекрыли из-за снегопада до расчистки дорожного покрытия.
Вместе с тем, ситуация в регионе остается стабильной. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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Накануне в региональном гидрометцентре сообщили, что 8 февраля в Крыму ожидается снег, штормовой ветер, метель и гололедица. В центральных, южных и восточных районах полуострова снегопады будут очень сильными.
Экстренные службы и муниципалитеты ведут мониторинг сложных участков дорог. В МЧС Крыма, в свою очередь, призывают крымчан воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте. Руководителям автотранспортных предприятий рекомендуют следить за изменениями погодных условий и усилить инструктаж водителей междугородних рейсов общественного транспорта.
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