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Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля

Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля

В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T10:20

2023-02-08T10:20

2023-02-08T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах. Об этом сообщает МЧС республики.Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано"По состоянию на 08:00 8 февраля максимальные осадки зарегистрированы на территории Белогорского района – 11 мм, Нижнегорского района – 7 мм, Кировского района – 4 мм, на остальной территории Республики Крым – до 1 мм", - говорится в сообщении.Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Керчи (24 м/с), Феодосии (18 м/с), Ленинском районе (17 м/с), Евпатории (16 м/с). Движение через Ангарский и Грушевский перевалы не затруднено.Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По данным ведомства, за прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия.Погода в Крыму в средуПо данным крымского гидрометцентра, 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах – очень сильный. Также специалисты прогнозируют метель, гололедицу, сильную изморозь в горах и усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.Температура воздуха ночью -2…7, в горах -8…12; днем -4…+1, в горах -5…10 градусов.Спасение из снежных заносовЗа прошедшие сутки спасатели несколько раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов.Так, на трассе "Таврида" в Белогорском районе водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. При помощи лебедки и такелажного оборудования сотрудники МЧС вытащили машину. Пострадавших нет.Также спасатели помогли вытащить из снежных заносов хлебовозку в Белогорском районе и автомобиль Daewoo Matiz в Черноморском районе. В медицинской помощи никто не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороз и вьюга: погода в Крыму на средуНа западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопадаВ Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов

https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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