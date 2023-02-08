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Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля
В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T10:20
2023-02-08T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах. Об этом сообщает МЧС республики.Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано"По состоянию на 08:00 8 февраля максимальные осадки зарегистрированы на территории Белогорского района – 11 мм, Нижнегорского района – 7 мм, Кировского района – 4 мм, на остальной территории Республики Крым – до 1 мм", - говорится в сообщении.Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Керчи (24 м/с), Феодосии (18 м/с), Ленинском районе (17 м/с), Евпатории (16 м/с). Движение через Ангарский и Грушевский перевалы не затруднено.Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По данным ведомства, за прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия.Погода в Крыму в средуПо данным крымского гидрометцентра, 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах – очень сильный. Также специалисты прогнозируют метель, гололедицу, сильную изморозь в горах и усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.Температура воздуха ночью -2…7, в горах -8…12; днем -4…+1, в горах -5…10 градусов.Спасение из снежных заносовЗа прошедшие сутки спасатели несколько раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов.Так, на трассе "Таврида" в Белогорском районе водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. При помощи лебедки и такелажного оборудования сотрудники МЧС вытащили машину. Пострадавших нет.Также спасатели помогли вытащить из снежных заносов хлебовозку в Белогорском районе и автомобиль Daewoo Matiz в Черноморском районе. В медицинской помощи никто не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Мороз и вьюга: погода в Крыму на средуНа западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопадаВ Керченском проливе 2-метровые волны: началось обледенение судов
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Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраля

МЧС Крыма: больше всего снега выпало в Белогорском и Нижнегорском районах республики

10:20 08.02.2023 (обновлено: 10:28 08.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму третий день подряд продолжает бушевать непогода: идет снег и дует сильный ветер. Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах. Об этом сообщает МЧС республики.

Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано

"По состоянию на 08:00 8 февраля максимальные осадки зарегистрированы на территории Белогорского района – 11 мм, Нижнегорского района – 7 мм, Кировского района – 4 мм, на остальной территории Республики Крым – до 1 мм", - говорится в сообщении.
Самые сильные порывы ветра зафиксированы в Керчи (24 м/с), Феодосии (18 м/с), Ленинском районе (17 м/с), Евпатории (16 м/с). Движение через Ангарский и Грушевский перевалы не затруднено.
Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По данным ведомства, за прошедшие сутки фиксировались локальные отключения от электроэнергии, которые оперативно ликвидируются. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия.
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Погода в Крыму в среду

По данным крымского гидрометцентра, 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах – очень сильный. Также специалисты прогнозируют метель, гололедицу, сильную изморозь в горах и усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.
Температура воздуха ночью -2…7, в горах -8…12; днем -4…+1, в горах -5…10 градусов.

Спасение из снежных заносов

За прошедшие сутки спасатели несколько раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в том числе помогли вытащить автомобили из снежных заносов.
Так, на трассе "Таврида" в Белогорском районе водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. При помощи лебедки и такелажного оборудования сотрудники МЧС вытащили машину. Пострадавших нет.
Также спасатели помогли вытащить из снежных заносов хлебовозку в Белогорском районе и автомобиль Daewoo Matiz в Черноморском районе. В медицинской помощи никто не нуждался.
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6 февраля, 19:29
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