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Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму ожидается метель, гололедица, в горах сильная изморозь. В центральных, южных и восточных районах сильные снегопады. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T00:01
2023-02-08T00:01
2023-02-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается метель, гололедица, в горах сильная изморозь. В центральных, южных и восточных районах сильные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2.В курортных городах облачно, днем и ночью снег. В Ялте температура воздуха ночью -1…-3, днем 0 градусов. В Алуште ночью до -4. В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем потеплеет до 0…-2.В Судаке и Феодосии днем и ночью температура воздуха составит -2…-4.
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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосийской городской суд , судак, новости, новости крыма
Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду
В среду в Крыму ожидаются метели, гололедица и похолодание до -7
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается метель, гололедица, в горах сильная изморозь. В центральных, южных и восточных районах сильные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7, в горах -8…-12; днем -4…+1, в горах -5…-10", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2.
В курортных городах облачно, днем и ночью снег.
В Ялте температура воздуха ночью -1…-3, днем 0 градусов.
В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем потеплеет до 0…-2.
В Судаке и Феодосии днем и ночью температура воздуха составит -2…-4.