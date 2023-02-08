https://crimea.ria.ru/20230208/moroz-i-vyuga-pogoda-v-krymu-na-sredu-1126839482.html

Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду

Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Мороз и вьюга: погода в Крыму на среду

В среду в Крыму ожидается метель, гололедица, в горах сильная изморозь. В центральных, южных и восточных районах сильные снегопады. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.02.2023

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2023-02-08T00:01

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погода

крымская погода

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается метель, гололедица, в горах сильная изморозь. В центральных, южных и восточных районах сильные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, метель, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7, днем -2...-4.В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем 0…-2.В курортных городах облачно, днем и ночью снег. В Ялте температура воздуха ночью -1…-3, днем 0 градусов. В Алуште ночью до -4. В Евпатории ночью столбики термометров покажут -3…-5, днем потеплеет до 0…-2.В Судаке и Феодосии днем и ночью температура воздуха составит -2…-4.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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