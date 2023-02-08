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Непогода оставила часть Крыма без света - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Непогода оставила часть Крыма без света
Непогода оставила часть Крыма без света - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Непогода оставила часть Крыма без света
Десятки населенных пунктов Крыма остались без света из-за штормовой погоды в среду. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия аварий и к этому... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T15:46
2023-02-08T15:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Десятки населенных пунктов Крыма остались без света из-за штормовой погоды в среду. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия аварий и к этому часу в работе находятся более 30 локальных заявок, сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.В среду обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Только в пригороде крымской столицы без света остались около десятка сел."Специалисты "Крымэнерго" оперативно ликвидируют последствия стихии. По состоянию на 14:00 у энергетиков в работе остаются 32 точечные заявки потребителей", - проинформировали в ведомстве.В случае аварийных отключений крымчан призывают обращаться по номерам горячей линии "Крымэнерго".На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в регионе сохранится снег, местами очень сильный, метель, гололедица, в горах сильная изморозь.Керченская паромная переправа стоит третьи сутки. В проливе также наблюдается сильный ветер, штормовые волны и медленное обледенение судов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспортаСнегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалах 8 февраляВ Крыму из снежных заносов вызволили семь машин
https://crimea.ria.ru/20230208/obledenenie-sudov-i-silnyy-veter-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-1126843976.html
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Непогода оставила часть Крыма без света

"Крымэнерго": непогода 8 февраля оставила десятки сел Крыма без света

15:46 08.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк"Крымэнерго": непогода 8 февраля оставила десятки сел Крыма без света
Крымэнерго: непогода 8 февраля оставила десятки сел Крыма без света - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Десятки населенных пунктов Крыма остались без света из-за штормовой погоды в среду. Аварийно-восстановительные бригады устраняют последствия аварий и к этому часу в работе находятся более 30 локальных заявок, сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.
В среду обильные осадки и шквалистый ветер спровоцировали аварийные отключения в городах Симферополь, Судак, Евпатория, Феодосия, Бахчисарай, а также в Симферопольском, Советском, Сакском и других районах полуострова. Только в пригороде крымской столицы без света остались около десятка сел.
"Специалисты "Крымэнерго" оперативно ликвидируют последствия стихии. По состоянию на 14:00 у энергетиков в работе остаются 32 точечные заявки потребителей", - проинформировали в ведомстве.
Шторм - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:07
Обледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
В случае аварийных отключений крымчан призывают обращаться по номерам горячей линии "Крымэнерго".
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в регионе сохранится снег, местами очень сильный, метель, гололедица, в горах сильная изморозь.
Керченская паромная переправа стоит третьи сутки. В проливе также наблюдается сильный ветер, штормовые волны и медленное обледенение судов.
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