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Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины
Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины
Спасатели вытащили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T09:44
2023-02-09T09:44
2023-02-09T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.В ведомстве уточнили, что в борьбе с непогодой задействованы 198 человек и 141 единица техники. До улучшения погодных условий остается развернутым мобильный пункт обогрева в Черноморском районе.Ограничение проезда в КрымуНа данный момент восстановлено движение на двух участках автодороги Евпатория-Мирный Сакского района и с. Зоряное-с. Журавлевка Черноморского района.Остаются перекрытыми:- с 10 по 23 км автодороги п. Черноморское – с. Знаменское Черноморского района;- с 10 по 18 км автодороги г. Судак – п. Щебетовка.Объезд к населенному пункту с. Громово организован через села Окуневка и Новоивановка Черноморского района.На затрудненных участках дороги работает снегоуборочная техника.Для мониторинга сложившейся обстановки организована работа пяти оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике КрымШтормовая погода в КрымуВ Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение, идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.Как сообщалось ранее, до конца недели в Крыму ожидается холодная и ветренная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.Читайте также в РИА Новости Крым:Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины
Крымавтодор: движение на отдельных дорогах ограничено на период расчистки от снега
09:44 09.02.2023 (обновлено: 09:45 09.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"Наиболее серьезная ситуация накануне сложилась на территории Сакского и Черноморского районов и городском округе Судак. Здесь из-за снегопада и сильного ветра было ограничено движение автомобильного транспорта", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в борьбе с непогодой задействованы 198 человек и 141 единица техники. До улучшения погодных условий остается развернутым мобильный пункт обогрева в Черноморском районе.
Ограничение проезда в Крыму
На данный момент восстановлено движение на двух участках автодороги Евпатория-Мирный Сакского района и с. Зоряное-с. Журавлевка Черноморского района.
- с 10 по 23 км автодороги п. Черноморское – с. Знаменское Черноморского района;
- с 10 по 18 км автодороги г. Судак – п. Щебетовка.
Объезд к населенному пункту с. Громово организован через села Окуневка и Новоивановка Черноморского района.
На затрудненных участках дороги работает снегоуборочная техника.
Для мониторинга сложившейся обстановки организована работа пяти оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Крым
Штормовая погода в Крыму
В Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение, идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.
Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает
третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.
Как сообщалось
ранее, до конца недели в Крыму ожидается холодная и ветренная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.
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