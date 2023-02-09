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Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины

Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Крымские спасатели вытащили из снега 22 машины

Спасатели вытащили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T09:44

2023-02-09T09:44

2023-02-09T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Спасатели вытащили из снежных заносов 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.В ведомстве уточнили, что в борьбе с непогодой задействованы 198 человек и 141 единица техники. До улучшения погодных условий остается развернутым мобильный пункт обогрева в Черноморском районе.Ограничение проезда в КрымуНа данный момент восстановлено движение на двух участках автодороги Евпатория-Мирный Сакского района и с. Зоряное-с. Журавлевка Черноморского района.Остаются перекрытыми:- с 10 по 23 км автодороги п. Черноморское – с. Знаменское Черноморского района;- с 10 по 18 км автодороги г. Судак – п. Щебетовка.Объезд к населенному пункту с. Громово организован через села Окуневка и Новоивановка Черноморского района.На затрудненных участках дороги работает снегоуборочная техника.Для мониторинга сложившейся обстановки организована работа пяти оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике КрымШтормовая погода в КрымуВ Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение, идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.Как сообщалось ранее, до конца недели в Крыму ожидается холодная и ветренная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.Читайте также в РИА Новости Крым:Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма На западе Крыма временно закрыли участок дороги из-за снегопада

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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