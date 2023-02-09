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Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг
Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг
До конца рабочей недели в Крыму сохранится холодная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в регионально... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T00:01
2023-02-09T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится холодная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в регионально гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -1...-3.В Севастополе ночью слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем -1…+1.В курортных городах облачно. Днем и ночью синоптики прогнозируют снег.В Ялте и Алуште ночью -2…-4. Днем +1…+3.В Судаке и Феодосии ночью -2…-4, днем 0…-2.В Евпатории холоднее – ночью до -7 градусов, днем будет около 0.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам КрымаГде в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспортаНепогода оставила часть Крыма без света
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РИА Новости Крым
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4.7
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Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг

До конца недели в Крыму ожидается холодная и ветренная погода

00:01 09.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег в Симферополе
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится холодная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в регионально гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 9 февраля в центральных, западных, южных и восточных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8, днем -3…+2, дневная существенно не изменится", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -1...-3.
В Севастополе ночью слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем -1…+1.
В курортных городах облачно. Днем и ночью синоптики прогнозируют снег.
В Ялте и Алуште ночью -2…-4. Днем +1…+3.
В Судаке и Феодосии ночью -2…-4, днем 0…-2.
В Евпатории холоднее – ночью до -7 градусов, днем будет около 0.
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Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
23:28Путин провел оперативное совещание с Совбезом
22:04Главные новости и заявления дня: 8 февраля
21:42Когда Киев получит первые танки Leopard 2 – минобороны Германии
21:28Главные новости Крыма: 8 февраля
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20:11Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые
19:53Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
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