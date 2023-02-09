https://crimea.ria.ru/20230209/metel-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-chetverg-1126862316.html

Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг

Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Метель и гололедица: погода в Крыму на четверг

До конца рабочей недели в Крыму сохранится холодная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в регионально... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T00:01

2023-02-09T00:01

2023-02-09T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. До конца рабочей недели в Крыму сохранится холодная погода. В четверг местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в регионально гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью и утром местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6, днем -1...-3.В Севастополе ночью слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6, днем -1…+1.В курортных городах облачно. Днем и ночью синоптики прогнозируют снег.В Ялте и Алуште ночью -2…-4. Днем +1…+3.В Судаке и Феодосии ночью -2…-4, днем 0…-2.В Евпатории холоднее – ночью до -7 градусов, днем будет около 0.Читайте также на РИА Новости Крым:Снежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам КрымаГде в Крыму из-за непогоды ограничили движение транспортаНепогода оставила часть Крыма без света

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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