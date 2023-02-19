https://crimea.ria.ru/20230219/v-krymu-kholodnyy-front-smenitsya-aprelskim-teplom-1127056557.html

В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом

В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом - РИА Новости Крым, 19.02.2023

В Крыму холодный фронт сменится апрельским теплом

Холодный фронт накроет Крым в начале следующей недели, температура в ночные часы упадет до -2 градусов, однако уже к четвергу небо прояснится и потеплеет до... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T19:30

2023-02-19T19:30

2023-02-19T19:30

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

крымская погода

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Холодный фронт накроет Крым в начале следующей недели, температура в ночные часы упадет до -2 градусов, однако уже к четвергу небо прояснится и потеплеет до апрельских значений в +15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В понедельник ожидаются ливни, прохождение холодного атмосферного фронта. Будет дуть довольно плотный ветер 7-12 м/с, в порывах до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +3…8 градусов", - рассказал он.Похолодание будет усугубляться с каждым днем. Во вторник ночью температура опустится до -2, днем максимум +2…7. Осадки перейдут в смешанную фазу, местами пройдет мокрый снег.В праздничный четверг, 23 февраля, на полуострове ощутимо потеплеет. Но будет пасмурно."Ночью +1…6, а в дневные часы воздух прогреется до +8 …13 градусов. Думаю, что обойдется без существенных осадков", - добавил он.В остальные выходные праздничные дни в Крыму будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. В темное время суток столбики термометров будут показывать +4…9 градусов, а днем уверенно достигать +9…14, в отдельных районах до +15 градусов . А это уже соответствует апрельским значениям, резюмировал Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученыеРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, крым, новости крыма