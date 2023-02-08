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Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые

Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые

Севастопольская бухта, которая считается незамерзающей, в свете глобальных климатических изменений может оказаться подо льдом, но не раньше, чем через 200 – 300 РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T20:11

2023-02-08T20:11

2023-02-08T19:55

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольская бухта, которая считается незамерзающей, в свете глобальных климатических изменений может оказаться подо льдом, но не раньше, чем через 200 – 300 лет. Об этом РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил замдиректора по научной работе Морского гидрофизического института РАН, доктор физико-математических наук Александр Кубряков. Его коллега, доктор географических наук Владимир Белокопытов, советует не делать поспешных выводов. С учеными МГИ удалось пообщаться в рамках прохождения Зимней школы "Плавучего университета".Незамерзающая Севастопольская бухта и ее ледСевастопольская бухта считается незамерзающей. Хотя время от времени в разных ее районах – отдельных бухтах и бухточках – фиксируют незначительное замерзание воды у берега.В частности, в бухтах Круглая (Омега) и Казачья в черте города в затянувшиеся морозные дни зимой море не раз покрывала тонкая корочка льда. Также замерзала вода в районе Инкермана. В последний раз лед здесь видели в январе 2022 года.Тем не менее говорить "бухта замерзла" по отношению к севастопольской акватории будет большим преувеличением.Еще 300 лет точно не замерзнетВсе потому, что общая циркуляция атмосферы и океана сегодня устроена так, что потоков тепла – из воздуха и воды, которые поступают через Босфор – достаточно, чтобы прогревать все Черное море и Севастопольскую бухту в том числе, говорит Белокопытов."Минимальная температура воды в Севастопольской бухте – 8 градусов. И чтобы она опустилась ниже, до температуры образования льда, нужно еще очень много, чтобы море охладилось полностью. Я вам гарантирую: бухта не будет замерзать еще 200 – 300 лет точно, – сказал Кубряков. – На нас с вами, детей и внуков хватит".Кубряков подчеркнул, что в научных кругах сегодня нет единых мнений относительно того, будет ли глобальное потепление и как из-за него на планете изменится климат.Живем в межледниковом периодеЕго коллега, заведующий отделом океанографии Владимир Белокопытов уточняет: не ранее чем через триста лет, не означает "через триста точно".Черное море сильнее всего замерзает в северной части, в Херсоне и Одессе. "Время от времени замерзает наш Керченский пролив, Азовское море вроде рядом, но замерзает", – заметил он. В Севастополе же, несмотря на сильные похолодания, например в 2012 и 2017 годах, о тотальном обледенении речи не шло."Холод к нам, конечно, может прийти. Но даже если температура воздуха будет -20 градусов, вода не замерзнет. Тут эффект такой: вода замерзает там, где мелко и где она сверху пресная и не перемешивается. Глубокую и соленую воду очень трудно заморозить: она все время перемешивается, а из глубины поступают теплые воды. Это месяц должны стоять какие-то несусветные холода, как в ледовый период, только тогда она наконец вся перемешается и замерзнет", – объяснил Белокопытов.По мнению ученого, до замерзания Севастопольской бухты не сотни, а тысячи лет."Мы живем в межледниковом периоде. В конце концов, Земля должна опять покрыться льдами. Но когда это произойдет, мы не знаем. Последнее заледенение закончилось 12 тысяч лет назад. Ну, может, через пять тысяч лет он наступит", – сказал он. Белокопытов добавил, что сейчас идет глобальное потепление, "и от него никуда не деться". И хотя местами на планете холодает, если где-то тают льды, это не значит, что у нас все будет замерзать."Да, нагрев идет по всей планете, но неравномерно. В Арктике больше, в Антарктиде меньше, а в некоторых местах даже холодает. Действительно, есть места, где все наоборот. Но у нас идет потепление, как и во всем мировом океане. Нагревается поверхность моря, растет уровень моря из-за этого, хоть и медленно. Так что, нет, противовеса здесь не получается", – заключил ученый.6 – 8 февраля в Севастополе на базе Морского гидрофизического института и Института биологии южных морей проходит Зимняя школа "Плавучего университета". На мероприятие приехали около десятки студентов, аспирантов и молодых ученых со всей России.В рамках программы школы проходят лекции ученых двух институтов, а также практические занятия, мастер-классы и экскурсии, в том числе на научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий". Здесь говорят и дискутируют на темы дистанционного зондирования океана и оперативной океанографии, различных исследованиях и современной обработке данных.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервисОбледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеВ Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

https://crimea.ria.ru/20230204/rasslablyatsya-ne-stoit-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-fevrale-i-marte-1126777329.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, природа, экология, мнения, новости, черное море, климат, авторы