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В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега - РИА Новости Крым, 07.02.2023
В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега
В Севастополе на четверть миллиона рублей оштрафовали фирму, которая вела незаконное строительство в бухте Круглой (Омега). Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T13:49
2023-02-07T13:49
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крым
застроенный крым: проблема и поиск решений
строительство
прокуратура города севастополя
бухта омега
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на четверть миллиона рублей оштрафовали фирму, которая вела незаконное строительство в бухте Круглой (Омега). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Юридическое лицо оштрафовано на 250 тыс. рублей за осуществление строительных работ в районе бухты "Омега" с нарушением требований закона", – говорится в сообщении.Штраф назначен ООО "Гостинично-развлекательный комплекс "Омега". Земельный участок площадью 800 квадратных метров "для строительства и обслуживания торгового комплекса" достался этой компании по договору от прежнего арендатора. Тот, в свою очередь, получил его у города на девять лет по договору аренды еще в 2019 году.Севастопольская прокуратура через суд добивается запрета капитального строительства, начатого в районе бухты Круглой без разрешительных документов. Также в Гагаринском районном суде Севастополя находится на рассмотрении иск прокуратуры о запрете компании вести строительство до получения необходимой документации.Ранее ходатайство прокуратуры о приостановке строительных работ было удовлетворено судом. При этом суд удовлетворил ходатайство прокурора о запрете передавать право застройки земельного участка другим лицам.Рассмотрение иска продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подрядчик оштрафован на 20 млн руб. за взятку госзаказчику "Заколдованный" городок: как у жителей Феодосии отняли дворы и скверыВ Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости крыма, крым, застроенный крым: проблема и поиск решений, строительство, прокуратура города севастополя, бухта омега
В Севастополе оштрафовали застройщика бухты Омега

В Севастополе гостиничный комплекс оштрафован за строительство торгового центра в бухте

13:49 07.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваПляж "Омега". Севастополь
Пляж Омега. Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе на четверть миллиона рублей оштрафовали фирму, которая вела незаконное строительство в бухте Круглой (Омега). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
"Юридическое лицо оштрафовано на 250 тыс. рублей за осуществление строительных работ в районе бухты "Омега" с нарушением требований закона", – говорится в сообщении.
Штраф назначен ООО "Гостинично-развлекательный комплекс "Омега". Земельный участок площадью 800 квадратных метров "для строительства и обслуживания торгового комплекса" достался этой компании по договору от прежнего арендатора. Тот, в свою очередь, получил его у города на девять лет по договору аренды еще в 2019 году.
Севастопольская прокуратура через суд добивается запрета капитального строительства, начатого в районе бухты Круглой без разрешительных документов. Также в Гагаринском районном суде Севастополя находится на рассмотрении иск прокуратуры о запрете компании вести строительство до получения необходимой документации.
Ранее ходатайство прокуратуры о приостановке строительных работ было удовлетворено судом. При этом суд удовлетворил ходатайство прокурора о запрете передавать право застройки земельного участка другим лицам.
Рассмотрение иска продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольНовости КрымаКрымЗастроенный Крым: проблема и поиск решенийСтроительствоПрокуратура города СевастополяБухта Омега
 
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