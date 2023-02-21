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В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер
В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер - РИА Новости Крым, 21.02.2023
В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и полутораметровых волн. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T10:42
2023-02-21T10:42
керченская паромная переправа
новости крыма
крым
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керчь
кубань
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и полутораметровых волн. Об этом сообщили в Минтрансе России.По состоянию на утро вторника движение паромов через пролив было приостановлено.Трафик на Керченской переправеВсего после запуска морского сообщения паромами выполнено 2 212 рейсов. Перевезено почти 89 тысяч пассажиров."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 899 пассажиров, 68 876 единиц автотранспорта и 7 718 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Погода в Крыму на 21 февраляВ Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля ожидается дождь, мокрый снег, в горах снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. На реках Крыма прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок.21 и 22 февраля юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25-27 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа не работаетКрым два дня будет штормитьДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
https://crimea.ria.ru/20230221/kerchenskaya-pereprava-ne-rabotaet-1127113140.html
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керченская паромная переправа, новости крыма, крым, транспорт, керченский пролив, керчь, кубань, штормовое предупреждение
В Керченском проливе 1,5-метровые волны и сильный ветер

Минтранс России: в Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и сильный ветер

10:42 21.02.2023
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за усиления ветра и полутораметровых волн. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"По проливу действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемым в утренние часы усилением ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 21 февраля ветер юго-западный 13-18 м/с, порывами до 23 м/с. Временами осадки в виде дождя с мокрым снегом, видимость хорошая, в осадках 2-4 км. Высота волны 1,3 -1,5 м, температура воздуха +8…10 градусов, воды в море +3…4", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро вторника движение паромов через пролив было приостановлено.

Трафик на Керченской переправе

Всего после запуска морского сообщения паромами выполнено 2 212 рейсов. Перевезено почти 89 тысяч пассажиров.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 88 899 пассажиров, 68 876 единиц автотранспорта и 7 718 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе.
Для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. В Минтрансе напомнили, что поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
06:40
Керченская переправа не работает

Погода в Крыму на 21 февраля

В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля ожидается дождь, мокрый снег, в горах снег, в центральных, южных районах и в горах сильные осадки. На реках Крыма прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м без достижения опасных отметок.
21 и 22 февраля юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 15-20 м/с, местами до 25-27 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
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Керченская паромная переправаНовости КрымаКрымТранспортКерченский проливКерчьКубаньШтормовое предупреждение
 
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