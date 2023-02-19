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Крым два дня будет штормить - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Крым два дня будет штормить
Крым два дня будет штормить - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Крым два дня будет штормить
В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, в горах - очень сильные осадки. Об этом предупредили в крымском... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T10:42
2023-02-19T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, в горах - очень сильные осадки. Об этом предупредили в крымском управлении МЧС России.Также во второй половине суток 19 февраля и в течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.В таких погодных условиях велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, объектах энергетики, и ЖКХ. Опасность представляют деревья и слабо закрепленные конструкции, которые могу упасть из-за сильного ветра. Возможны подтопления территорий.В МЧС также напоминают о том, что находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях в штормовую погоду опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечниковПтицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливатьКак избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Крым два дня будет штормить

В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра

10:42 19.02.2023 (обновлено: 10:45 19.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Крыму на два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с сильным ветром, в горах - очень сильные осадки. Об этом предупредили в крымском управлении МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 и 20 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах со снегом, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного, западного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Также во второй половине суток 19 февраля и в течение суток 20 февраля на реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.
В таких погодных условиях велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, объектах энергетики, и ЖКХ. Опасность представляют деревья и слабо закрепленные конструкции, которые могу упасть из-за сильного ветра. Возможны подтопления территорий.
В МЧС также напоминают о том, что находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях в штормовую погоду опасно для жизни.
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