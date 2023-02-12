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Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
Когда на улице мороз, гололед и вьюга, важно помнить о правилах безопасности – одеваться по погоде, быть внимательным к дорожному движению и с осторожностью... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-12T08:45
2023-02-11T18:19
радио "спутник в крыму"
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Владимир Мещеряков - о том, как избежать травм и переохлаждения зимой
Главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков - о том, как избежать травм и переохлаждения зимой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Когда на улице мороз, гололед и вьюга, важно помнить о правилах безопасности – одеваться по погоде, быть внимательным к дорожному движению и с осторожностью передвигаться по заснеженным тротуарам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.По словам Мещерякова, в связи с неблагоприятными погодными условиями количество обращений за медицинской помощью растет каждую зиму. Из-за снега и гололеда люди получают травмы и переохлаждаются."Мы, как крымчане, избалованные теплым климатом, действительно периодически забываем о том, что холод – тоже фактор, который может привести к различного рода проблемам со здоровьем", - отметил Мещеряков.Больше всего в этот период времени травмам подвержены дети и пожилые люди. В первом случае, травматизм связан с сезонной активностью – катанием на санках и различными подвижными играми, а во втором – с проблемами опорно-двигательного аппарата и хрупкостью костей.Как одеть ребенка на горкуНельзя забывать о том, что в зимнее время возможно переохлаждение открытых участков тела и кожи, даже при плюсовой температуре. В особой защите нуждается детская кожа, которая еще не привыкла к экстремальным температурам. Так, за 30 минут до выхода из дома Мещеряков рекомендует нанести на лицо, руки и губы ребенка специальную косметику.Так же врач советует делать перерывы между зимними играми, чтобы согреться. Чем младше ребенок, тем дольше должен быть такой перерыв. Например, можно побыть в машине и попить горячего чая.К травматизму также может привести несоблюдение техники безопасности. Кататься желательно на специальных снарядах, избегая досок, пластмассы, пленки и других самодельных средств. Дошкольникам следует использовать наколенники, налокотники и даже шлем.Особую опасность для человека любого возраста представляют травмы головы, поэтому, если ребенок или взрослый ударился головой, необходимо понаблюдать за его состоянием, предупредил Мещеряков. Головная боль, развивающаяся тошнота, разный диаметр зрачков, дезориентация, необычное поведение, беспокойство – признаки черепно-мозговой травмы. Заметив один из них, следует незамедлительно вызвать "скорую"."По одной, чтоб согреться"Еще один увеличивающий количество обращений за медпомощью фактор – употребление спиртных напитков на холоде. Специалист предупредил, что алкоголь не согревает организм, а наоборот увеличивает его теплоотдачу за счет расширения подкожных сосудов.Также Владимир Мещеряков напомнил общие рекомендации, которые необходимо соблюдать в любом возрасте: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, полноценный режим труда и отдыха, полноценное, правильное питание, посильная регулярная физическая нагрузка.Читайте также на РИА Новости Крым:Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — ГидрометцентрКак не падать в гололед или падать правильно — травматологУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
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совет эксперта, здоровье, погода, общество, новости
Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач

Доктор Мещеряков рассказал, как избежать травм и переохлаждения зимой

08:45 12.02.2023
 
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанкМороз
Мороз - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости . Valery Melnikov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Когда на улице мороз, гололед и вьюга, важно помнить о правилах безопасности – одеваться по погоде, быть внимательным к дорожному движению и с осторожностью передвигаться по заснеженным тротуарам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Владимир Мещеряков - о том, как избежать травм и переохлаждения зимой
08:45
По словам Мещерякова, в связи с неблагоприятными погодными условиями количество обращений за медицинской помощью растет каждую зиму. Из-за снега и гололеда люди получают травмы и переохлаждаются.
"Мы, как крымчане, избалованные теплым климатом, действительно периодически забываем о том, что холод – тоже фактор, который может привести к различного рода проблемам со здоровьем", - отметил Мещеряков.
Больше всего в этот период времени травмам подвержены дети и пожилые люди. В первом случае, травматизм связан с сезонной активностью – катанием на санках и различными подвижными играми, а во втором – с проблемами опорно-двигательного аппарата и хрупкостью костей.
"Людям пожилого возраста в такой период времени крайне нежелательно передвигаться по открытым участкам улиц, где очень скользко. Аккуратно нужно передвигаться по лестницам, в пешеходных переходах, на ступеньках любых зданий дабы избежать падений, которые чреваты возникновением переломов, особенно такого тяжелого, как перелом шейки бедра", - рассказал врач.

Как одеть ребенка на горку

Нельзя забывать о том, что в зимнее время возможно переохлаждение открытых участков тела и кожи, даже при плюсовой температуре. В особой защите нуждается детская кожа, которая еще не привыкла к экстремальным температурам. Так, за 30 минут до выхода из дома Мещеряков рекомендует нанести на лицо, руки и губы ребенка специальную косметику.
"Одежда должна быть просторной, не стесняющей движений, с другой стороны, теплой. Соответственно, чтобы ребенок не замерз, должен быть соблюден принцип многослойности, минимум три слоя и на конечностях, и на теле, - сказал он. - Желательно иметь сменные носки, варежки, шапочку, чтобы мокрую одежду можно было поменять, и кожа головы, лица и ног не переохладилась".
Так же врач советует делать перерывы между зимними играми, чтобы согреться. Чем младше ребенок, тем дольше должен быть такой перерыв. Например, можно побыть в машине и попить горячего чая.
К травматизму также может привести несоблюдение техники безопасности. Кататься желательно на специальных снарядах, избегая досок, пластмассы, пленки и других самодельных средств. Дошкольникам следует использовать наколенники, налокотники и даже шлем.
"Чтобы предотвратить случайные столкновения с камнями, кустарником, какими-то посторонними предметами по маршруту спуска, желательно его обследовать заранее", - подчеркнул эксперт.
Особую опасность для человека любого возраста представляют травмы головы, поэтому, если ребенок или взрослый ударился головой, необходимо понаблюдать за его состоянием, предупредил Мещеряков. Головная боль, развивающаяся тошнота, разный диаметр зрачков, дезориентация, необычное поведение, беспокойство – признаки черепно-мозговой травмы. Заметив один из них, следует незамедлительно вызвать "скорую".

"По одной, чтоб согреться"

Еще один увеличивающий количество обращений за медпомощью фактор – употребление спиртных напитков на холоде. Специалист предупредил, что алкоголь не согревает организм, а наоборот увеличивает его теплоотдачу за счет расширения подкожных сосудов.
"Это может привести к переохлаждению, обморожению конечностей, возникновению простудных заболеваний, в том числе пневмонии", - сказал он.
Также Владимир Мещеряков напомнил общие рекомендации, которые необходимо соблюдать в любом возрасте: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, полноценный режим труда и отдыха, полноценное, правильное питание, посильная регулярная физическая нагрузка.
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