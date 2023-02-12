https://crimea.ria.ru/20230212/ptitsy-na-zimovke-v-krymu-chem-mozhno-i-nuzhno-li-podkarmlivat-1126935781.html

Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

В Крыму в феврале зимует более 80 видов водоплавающих птиц, многие из перелетных решили остаться здесь из-за аномального для этого времени года тепла, но тут... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T19:31

2023-02-12T19:31

2023-02-12T19:31

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму в феврале зимует более 80 видов водоплавающих птиц, многие из перелетных решили остаться здесь из-за аномального для этого времени года тепла, но тут ударили морозы. Нужно ли подкармливать пернатых, и если да, то когда и чем, чтобы не навредить. Это выяснял корреспондент РИА Новости Крым."Возьмитесь за ум!""Жители и гости города Севастополя! Пожалуйста, возьмитесь за ум! Перестаньте кормить лебедей всем, что осталось в холодильнике с новогодних праздников. Например, кормили холодцом из судка и еще недовольно возмущались, почему не все едят. Хлебом как кормилизвал, так и кормят..."Такое сообщение можно было увидеть в одном из местных пабликов в соцсетях в середине января. Пост набрал более 70 тысяч просмотров, сотни отметок и комментариев. Оказалось, что с его автором были согласны далеко не многие. Людей возмущали или смешили предложения "сварить кашки" и "принести морковки", вместо того, чтобы покрошить хлеб – именно это чаще всего делают взрослые и дети, приходя к водоему с зимующими птицами.Были и те, кто не сдавался в попытке доказать: хлеб – вредно."Нельзя кормить лебедей и уток, тем более хлебом. Сами их гробите своей любовью". "Может надо там, где обитают лебеди, написать таблички, что нельзя их кормить!" Таблички для людей ради здоровья птицТаблички и правда не помешают. Ведь хлеб совсем не та пища, которая полезна водоплавающим птицам, лучше кормить их зерном.Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Михаил Бескаравайный."Зерновые – более естественный для них корм: зерна и зеленая часть растений. Так как это в основном в Крыму зимуют птицы растительноядные. Это касается большинства водоплавающих, уток и лебедей", – рассказал Бескаравайный."Правда, есть утки и более животноядные, например некоторые нырки", – добавил он.Самая полезная еда для птицНаучный сотрудник Государственного природного заповедника "Опукский" (ФГБУ "Заповедный Крым") Игорь Сикорский уточняет: "В целом нырки едят практически ту же пищу, что и водоплавающие, хотя и могут нырять и всегда найдут себе еду, в отличие лебедей и крякв".У последних и правда проблемы, когда наступают морозы. Вот тогда их и нужно подкармливать.Что касается хлебобулочных изделий, которыми частенько любят "побаловать" пернатых, они совершенно нежелательны, подтверждает мнение коллеги Сикорский: "Если больше совсем нечем, то можно, но чуть-чуть". И есть нюансы."Если давать, то только измельченный и желательно подсушенный хлеб. Потому что если кусками, то потом у птиц возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И кидать не вверх или в воду, а на побережье – в пределах метра от береговой линии, от уреза воды, чтобы птица видела и доставала. Рассыпать, чтобы они могли самостоятельно взять", – рекомендовал ученый.Хорошим вариантом для зимующих в Крыму водоплавающих будет мелко порубленная зелень – петрушка, сельдерей, укроп, а также фрукты, преимущественно яблоки, морковь и ягоды. Все в измельченном варианте, уточнил эксперт.Ранее ученый Сикорский назвал нынешнюю зиму "куликовой" из-за изобилия куликов, которые прежде не оставались в Крыму в таком количестве, а выбрали полуостров в связи с аномальным теплом. Он также предупредил, что в феврале зима еще покажет себя, и многие птицы сразу же перелетят через Черное море южнее, в сторону Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму живется перелетным птицам: миграции, зимовки, кочевкиСимферопольцы развернули кампанию по спасению краснокнижного лебедяВпервые за 70 лет: эксперт оценил "мощное тепло в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230211/v-krymu-stalo-bolshe-rozovykh-flamingo-1126919310.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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