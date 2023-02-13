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Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников
Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников
Треть взрослого населения Крыма страдает артериальной гипертензией, при этом половина не подозревают о своей болезни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T07:28
2023-02-13T08:25
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
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здравоохранение в крыму и севастополе
мнения
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Врач-кардиолог республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой и рассказал о главных опасностях, которые подстерегают сердечников и гипертоников зимой в Крыму.
Врач-кардиолог республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой и рассказал о главных опасностях, которые подстерегают сердечников и гипертоников зимой в Крыму.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Треть взрослого населения Крыма страдает артериальной гипертензией, при этом половина не подозревают о своей болезни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-кардиолог республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, заведующий кардиологическим диспансером Валерий Садовой и назвал главные опасности, которые подстерегают сердечников и гипертоников зимой в Крыму.Опасный переходПо словам доктора, опаснее всего для сердечников даже не сильные морозы, а переходные периоды от "плюса" к "минусу" и наоборот. Все это характерно для крымских зим, особенно в этом году. Специалист советует людям с хроническими проблемам сердца и сосудов правильно адаптироваться к перепадам температур: не переохлаждаться и не перегреваться, а значит, одеваться по погоде. Тем, кто постоянно принимает препараты, особенно важно не пропускать их прием.Снег в КрымуВ моменты, когда крымская зима радует жителей полуострова снегом и легким морозом, не стоит отказываться от неспешных прогулок, но не забывать о шапке и перчатках. Что касается зимних активностей и закаливания, они показаны только тем, кто постоянно ведет подвижный и здоровый образ жизни: резко начать обтираться снегом в возрасте за 50, особенно с хроническими заболеваниями, – это лишнее, настаивает доктор.Любителям ходить в баню зимой важно учесть, что окунаться после парной в ледяную воду ни в коем случае нельзя. Во-первых, спазмируются периферические сосуды, во-вторых, может включиться блуждающий нерв и произойдет остановка сердца, что даже при кратковременном состоянии может привести к серьезным последствиям. "Если уж очень хочется – медленно опускаемся, но не ныряем", – говорит Садовой.Как не болетьПо словам доктора, в России статистика сердечно-сосудистых заболеваний в последние годы улучшилась. И все же именно эти заболевания продолжают сохранять мировое лидерство по летальности. Минимизироваться риски их развития помогут физкультура, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе."При ходьбе расширяются периферические сосуды, улучается трофика ткани, включаются те сосуды, которые раньше не были задействованы. Это работа мышц, которые выполняют насосную функцию, работа вен, а значит, уменьшение риска тромбоза. Еще это полезно для суставов и является хорошим антистрессовым механизмом. Поэтому прогулки полезны во всех отношениях", – поясняет доктор и советует гулять в среднем темпе не менее 45 минут в день.Что касается алкоголя, по словам доктора, от него лучше отказаться вовсе или же употреблять очень умеренно и предпочесть хорошее вино.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздраваКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизниПочти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог
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совет эксперта, погода в крыму, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, мнения
Погодные качели: в чем главные опасности крымской зимы для сердечников

Доктор Садовой назвал главные зимние опасности для сердечников в Крыму

07:28 13.02.2023 (обновлено: 08:25 13.02.2023)
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Треть взрослого населения Крыма страдает артериальной гипертензией, при этом половина не подозревают о своей болезни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-кардиолог республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, заведующий кардиологическим диспансером Валерий Садовой и назвал главные опасности, которые подстерегают сердечников и гипертоников зимой в Крыму.
Врач-кардиолог республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой и рассказал о главных опасностях, которые подстерегают сердечников и гипертоников зимой в Крыму.
07:28

Опасный переход

По словам доктора, опаснее всего для сердечников даже не сильные морозы, а переходные периоды от "плюса" к "минусу" и наоборот. Все это характерно для крымских зим, особенно в этом году.
"В переходный момент сосуды испытывают напряжения, и может произойти какая-то катастрофа. Статистика показывает, что в такие периоды увеличивается количество инсультов и инфарктов", – поясняет Садовой.
Специалист советует людям с хроническими проблемам сердца и сосудов правильно адаптироваться к перепадам температур: не переохлаждаться и не перегреваться, а значит, одеваться по погоде. Тем, кто постоянно принимает препараты, особенно важно не пропускать их прием.

Снег в Крыму

В моменты, когда крымская зима радует жителей полуострова снегом и легким морозом, не стоит отказываться от неспешных прогулок, но не забывать о шапке и перчатках. Что касается зимних активностей и закаливания, они показаны только тем, кто постоянно ведет подвижный и здоровый образ жизни: резко начать обтираться снегом в возрасте за 50, особенно с хроническими заболеваниями, – это лишнее, настаивает доктор.
Любителям ходить в баню зимой важно учесть, что окунаться после парной в ледяную воду ни в коем случае нельзя. Во-первых, спазмируются периферические сосуды, во-вторых, может включиться блуждающий нерв и произойдет остановка сердца, что даже при кратковременном состоянии может привести к серьезным последствиям. "Если уж очень хочется – медленно опускаемся, но не ныряем", – говорит Садовой.
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Как не болеть

По словам доктора, в России статистика сердечно-сосудистых заболеваний в последние годы улучшилась. И все же именно эти заболевания продолжают сохранять мировое лидерство по летальности. Минимизироваться риски их развития помогут физкультура, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе.
"При ходьбе расширяются периферические сосуды, улучается трофика ткани, включаются те сосуды, которые раньше не были задействованы. Это работа мышц, которые выполняют насосную функцию, работа вен, а значит, уменьшение риска тромбоза. Еще это полезно для суставов и является хорошим антистрессовым механизмом. Поэтому прогулки полезны во всех отношениях", – поясняет доктор и советует гулять в среднем темпе не менее 45 минут в день.
Что касается алкоголя, по словам доктора, от него лучше отказаться вовсе или же употреблять очень умеренно и предпочесть хорошее вино.
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